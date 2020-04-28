“شاهد” ناشط يمني يمسح الأرض في “المتلون” التونسي محمد الهاشمي ويحوله إلى “مسخرة” على مواقع التواصل

هاجم الناشط اليمني الشهير أسعد الشرعي، الاعلامي التونسي “المتلون” محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة المستقلة التونسية والمطبل للنظام السعودي، على خلفية مواقفه الاخيرة التي أثارت سخرية واسعة من تطبيله وارتمائه في حضن محمد بن سلمان.

ودعا الشرعي، حسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الهاشمي إلى التوقف عن التطبيل للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، معتبراً أن ذلك التطبيل يسئ للسعودية أكثر!

وأضاف الشرعي: “أتوقع السعوديين أنفسهم سيطالبون محمد الهاشمي صاحب دكان المستقلة أن يتوقف عن مدحهم، هذا كارثة بالنسبة للسعودية السعودي أصلا مسخرة من أول هو زادها مسخرة”.

السعوديون يطالبون صاحب دكان المستقلة الهاشمي بالتوقف عن التطبيل لهم لأن تطبيله ( مكشوف ) ويضرهم ولاينفعهم.

المشكلة الهاشمي فرحان بنفسه ويستعرض في تويتر مثل المعزة التي تستعرض وتتبختر ولا تعلم أن عورتها مكشوفة. pic.twitter.com/Xw95RY2nZ2 — واثق الخطوة (@full_confident) April 27, 2020

وتابع الشرعي: “الناشطين يهنئون الأمة العربية والإسلامية بشكل عام ويخصص شعبه، لكن محمد الهاشمي التونسي ذهب ليهنئ الشعب السعودي، ولم يهنئ السعوديين سوى اثنين الملك سلمان والهاشمي”.

وأضاف: “الطريقة مفضوحة والتوقيت غلط، والهاشمي جاء في الوقت الغلط بالوقت الذي يكرهون الناس فيه السعودية ويتعوذ الناس من آل سعود، وقاعد يطبل في الوقت الغلط وهذا نكسة وكارثة”.

وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الناشط اليمني، وفضحوا المطبل محمد الهاشمي والذي عرفه عنه سابقاً انتقاد السعودية ومحمد بن سلمان إلا أنه تلون مؤخراً وأصبح يطبل لهم.

الهاشمي: أسوأ ملك مر على السعودية على الإطلاق هو سلمان و ابنه:

صاحب دكان المستقلة قبل تغيير جلده 😁 pic.twitter.com/iuO1K35qLb — najib Abou sami (@najib2211) April 27, 2020

الهاشمي سقط سقوطا مدويا و احترق احتراقا ومع ذلك لا زال يعتقد أنه شخصية مؤثرة و قادرة على مجابهة قطر والجزيرة وما مثله إلا كتلك البعوضة التي حطت على نخلة وعندما أرادت أن تطير قالت للنخلة تماسكي فإني مغادرة فأجابتها النخلة والله ما شعرت بك حين هبطت فكيف أشعر بك إذا طرت 😂😂 — الرادع الأمازيغي 🇶🇦🇲🇦🇱🇾🇹🇷 (@hikmatyar1594) April 27, 2020

سكت دهرا ونطق شرا هنا

رد على منتقديه داخل السعودية عندما كان مؤمن بصدقية موقفه ⏬ pic.twitter.com/pPju56WtNU — النمر المتأهب (@Elkhlifyabdo) April 27, 2020

والله يااسعد انك رفعت طغط الهاشمي وال مرخان وتعليقاتك كلها بالصميم وصادق بجميع مقاطعك ومن المحبين لمتابعتك استمر الله يستر عليك — مناضل حر (@fn_an1) April 27, 2020

الرز السعودي له تأثير عظيم قلب الحق باطلا و الباطل حقا و الولي فاسقا و الفاسق وليًا و الرجل يحلم برئاسة تونس ❗️❗️❗️ pic.twitter.com/pHGw6GcR7Z — H A H (@3zeet) April 27, 2020

يعني تعايره بنسيج العنكبوت في محطته الفضائية المهجورة ولا تريده ان يطبل ويغازل لملك يرسل هدية يقارب ثمنها المليون دلار لحليمة بولند كاعجاب بالشكل فقط فكيف من يدافع عنه وعن سياساته بالفكرة والقلم — Motaoakil Mohamed (@motaoakil) April 28, 2020

وعرف عن الهاشمي تلونه في المواقف السياسية، ففي السابق هاجم بشراسة النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، فيما انقلب بشكل مفاجئ بمواقفه وبدى مدافعاً شرساً عن النظام السعودي.