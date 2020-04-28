“شاهد” ناشط يمني يمسح الأرض في “المتلون” التونسي محمد الهاشمي ويحوله إلى “مسخرة” على مواقع التواصل

هاجم الناشط اليمني الشهير أسعد الشرعي، الاعلامي التونسي “المتلون” محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة المستقلة التونسية والمطبل للنظام السعودي، على خلفية مواقفه الاخيرة التي أثارت سخرية واسعة من تطبيله وارتمائه في حضن محمد بن سلمان.
ودعا الشرعي، حسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الهاشمي إلى التوقف عن التطبيل للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، معتبراً أن ذلك التطبيل يسئ للسعودية أكثر!
وأضاف الشرعي: “أتوقع السعوديين أنفسهم سيطالبون محمد الهاشمي صاحب دكان المستقلة أن يتوقف عن مدحهم، هذا كارثة بالنسبة للسعودية السعودي أصلا مسخرة من أول هو زادها مسخرة”.
وتابع الشرعي: “الناشطين يهنئون الأمة العربية والإسلامية بشكل عام ويخصص شعبه، لكن محمد الهاشمي التونسي ذهب ليهنئ الشعب السعودي، ولم يهنئ السعوديين سوى اثنين الملك سلمان والهاشمي”.
وأضاف: “الطريقة مفضوحة والتوقيت غلط، والهاشمي جاء في الوقت الغلط بالوقت الذي يكرهون الناس فيه السعودية ويتعوذ الناس من آل سعود، وقاعد يطبل في الوقت الغلط وهذا نكسة وكارثة”.
وفي السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الناشط اليمني، وفضحوا المطبل محمد الهاشمي والذي عرفه عنه سابقاً انتقاد السعودية ومحمد بن سلمان إلا أنه تلون مؤخراً وأصبح يطبل لهم.
وعرف عن الهاشمي تلونه في المواقف السياسية، ففي السابق هاجم بشراسة النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، فيما انقلب بشكل مفاجئ بمواقفه وبدى مدافعاً شرساً عن النظام السعودي.