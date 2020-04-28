“شاهد” ما يجري في لبنان.. تاجر “جشع” سألوه لماذا ترفع أسعار الحمضيات فأجاب “حرين نحن”!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقطع فيديو يُوثق فساد وجشع بعض التُجار في لبنان، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتكبدها اللبنانيون، والتي تفاقمت مع مجيء وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر عبر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” أحد شباب الحراك الثوري في لبنان يسأل تاجراً في حسبة صيدا عن سبب رفعه الأسعار، ليُجيب الأخير ببجاحة: “نحنا حرين”، فينفعل الشاب قائلاً: “حرين تنهبوا الشعب وتعيشوه بعجز، الشعب اللي بيحميك مابيرضى بهالشي”.

من تحرك الشباب في حسبة صيدا بسبب غلاء الاسعار

التاجر بس سألوه ليش عم تغلّي، قال "حرّين"

حرّين تنهبوا الشعب وتعيشوه بعجز؟



الحامض ليش بده ينباع بمزاد ب٥٠ الف؟ مش علمونا ٥٠ الف سنة بالمدرسة اننا بلد الحمضيات وهلق موسمه؟



هالايام التاجر ما بيفرق شي عن الحرامي بالدولة#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/XHx5cJdxpP — جَـنى البـابا | Jana (@JanayAlbaba1) April 27, 2020

وظهر شاب آخر من الحراك يوجه حديثه منفعلاً للتاجر الذي حاول طردهم وهرب بعيداً من المواجهة: “احنا كنا ننزل معك، فيك تنكر، نحنا بلد الحمضيات، الصندوق عم ينباع بالمزاد بـ50 ألف ليه؟حاجة نتضحك على بعض مش ولاد نحنا”.

وأضاف: “وقت كنتوا تنزلوا وتقولوا للدولة بضاعتنا مش عم تنباع لأنه أنتوا بتستوردوا، كنا ننزل ونوقف معكم”.

وفتح الفيديو مواجع مواطنين لبنانيين بدأوا بسرد معاناتهم في ظل هذا الفساد، فكتبت مغردة: “ربيت بظروف كانت كتير صعبة من الناحية المادية. حرفيا مرق علينا ليالي ننام جوعانين. لما يكون عبالي همبرغر كانت امي تعمل فول او عدس ع يومين او تلاتة وتجيب قطعتين بس من عند اللحام، لانو مش قدرتنا نجيب نص كيلو. يلي كل عمرو ينام شبعان بعمره ما رح يفهم الوجع اللي منحكي عنه نحن يلي تحت”.

ربيت بظروف كانت كتير صعبة من الناحية المادية. حرفيا مرق علينا ليالي ننام جوعانين. لما يكون عبالي همبرغر كانت امي تعمل فول او عدس ع يومين او تلاتة وتجيب قطعتين بس من عند اللحام، لانو مش قدرتنا نجيب نص كيلو. يلي كل عمرو ينام شبعان بعمره ما رح يفهم الوجع اللي منحكي عنه نحن يلي تحت. — Marie (@MarieRD25) April 27, 2020

وعلقت أخرى: “ما تتفلسف ع الجوعان وإنت بطنك مليانة. ما تنظّر ع اللي ما معه يدفع أجار بيته وإنت وضعك مرتاح. ما تخوّن اللي نزل ع الشارع يرفع صوته وإنت ساردها ع التلفون ببيتك. خففوا مثاليّات وفلسفات واتركوا العالم تاخد حقها ب إيدها”.

ما تتفلسف ع الجوعان وإنت بطنك مليانة. ما تنظّر ع اللي ما معه يدفع أجار بيته وإنت وضعك مرتاح. ما تخوّن اللي نزل ع الشارع يرفع صوته وإنت ساردها ع التلفون ببيتك. خففوا مثاليّات وفلسفات واتركوا العالم تاخد حقها ب إيدها.#ليلة_سقوط_المصارف — Zahraa Rammal (@zahraarammal21) April 27, 2020

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقاطع فيديو مختلفة، قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، توثّق الاحتجاجات العارمة في الشوارع في أول أيام شهر رمضان.

ويظهر عبر مقاطع الفيديو اعتداء قوات الأمن اللبناني على السيدات والشبان المتظاهرين في “ساحة الشهداء” في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط صرخات واستنجاد من قبل المتظاهرين الذين يحتجون من أجل تحسين أوضاع كافة أبناء لبنان، وليس أوضاعهم وحدهم.

الذوق الان.. توتر بين المحتجين والجيش اللبناني.. تضارب واشتباك.. الليرة اللبنانية تآكلت .. اللبنانيون جائعون.. من يضع حدا لوجع الناس؟.. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/w48QZ1Jz2F — Salman Andary (@salmanonline) April 27, 2020

يُذكر أن التظاهرات تجددت في لبنان منذ أشهر ضد كافة مكوّنات الحالة السياسية اللبنانية، تحت شعار “كلن يعني كلن” في إشارة من اللبنانيين عن رغبتهم بهدم النظام السياسي اللبناني وإعادة إيجاد نظام جديد تقدر الحريّات وتحترم المواطن وترعى مصالحه بالدرجة الأولى بعيداً عن الفساد.

وتأتي هذه الاحتجاجات من قبل المواطنين اللبنانيين بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ومع انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي سجّل في لبنان حتى اللحظة 710 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد تسجيل 3 حالات أمس.