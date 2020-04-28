“جلود عربية وقلوب يهودية”.. الإعلامي القطري جابر الحرمي يكشف وجه mbc الحقيقي
هاجم الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، قناة “mbc” السعودية بسبب انتاجها مسلسلي “أم هارون” و “مخرج 7″، وذلك بسبب دعواتهما للتطبيع مع “إسرائيل” والإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .
وقال “الحرمي” في تغريدة رصدتها “وطن”: “إم بي سي نموذج مسخ إعلامي يحاول تشويش الذاكرة العربية عبر ضخ قذر لمواد فيلمية تتضمن تزييفا للتاريخ”.
وأضاف الحرمي: “مسلسلات #أم_هارون و #مخرج_7 إلا نماذج فاقعة فقط لدورها الحقيقي ، من يديرها وإخواتها جلود عربية وقلوب يهودية”.
وتفاعل متابعو الحرمي مع تغريدته بشأن القناة السعودية، معتبرين أن السعودية تمهد للتطبيع العلني مع إسرائيل وبيع القضية الفلسطينية، مطالبين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم التدخل لوقف المسلسل.
يذكر أن القناة السعودية أنتجت المسلسلين الذين اعتبرا تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات وجود علاقات سرية مع السعودية، فيما يمهد الإعلاميين والمطبلين لنظام محمد بن سلمان للتطبيع العلني.
يُشار إلى أنه بدء عرض مسلسل “أم هارون” منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر فضائية “MBC”، وهو يتحدث عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل في حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.
وولّد المسلسل حالة احتقان وغضب كبيرتين لدى المتابع العربي، والذي اعتبر هذا المسلسل عمل خياني، يهدف لتعزيز وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، ويعطيهم الحق بإقامة دولتهم الجاثمة على ذكريات وأنقاض منازل عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً من بلدانهم بعد اعتداءات العصابات الإسرائيلية بغطاء بريطاني عام 1948.