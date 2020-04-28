“جلود عربية وقلوب يهودية”.. الإعلامي القطري جابر الحرمي يكشف وجه mbc الحقيقي

هاجم الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، قناة “mbc” السعودية بسبب انتاجها مسلسلي “أم هارون” و “مخرج 7″، وذلك بسبب دعواتهما للتطبيع مع “إسرائيل” والإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وقال “الحرمي” في تغريدة رصدتها “وطن”: “إم بي سي نموذج مسخ إعلامي يحاول تشويش الذاكرة العربية عبر ضخ قذر لمواد فيلمية تتضمن تزييفا للتاريخ”.

وأضاف الحرمي: “مسلسلات #أم_هارون و #مخرج_7 إلا نماذج فاقعة فقط لدورها الحقيقي ، من يديرها وإخواتها جلود عربية وقلوب يهودية”.

#mbc التي تموّل من #السعودية وتبث من #الامارات .. نموذج لمسخ إعلامي يحاول تشويش الذاكرة العربية عبر ضخ قذر لمواد فيلمية تتضمن تزييفا للتاريخ .. وما مسلسلات #ام_هارون و #مخرج_7 إلا نماذج فاقعة فقط لدورها الحقيقي ..

من يديرها وأخواتها :

جلود عربية .. وقلوب يهودية ..#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/vdkmSJ3rUT — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 28, 2020

وتفاعل متابعو الحرمي مع تغريدته بشأن القناة السعودية، معتبرين أن السعودية تمهد للتطبيع العلني مع إسرائيل وبيع القضية الفلسطينية، مطالبين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم التدخل لوقف المسلسل.

كلام موجه الي الفنانة الكويتية حياة الفهد



مسلسل الكويتي "أم هارون"يسلط الضوء على جزء من تاريخ اليهود في منطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي



واقع ….. ماذا عن هذا المسلسل التاريخي



تمثيل و انتاج و اخراج حكام #قطر pic.twitter.com/Q91LcAPTn3 — Salahuddin (@Salah_AlSaqer) April 28, 2020

نحن لا نشكك في قدرة الأمة على الإنسحاب والتخلي ، فلدينا المعتقد التام بأن التخاذل تجاه عاصمتنا ووطننا المحتل أمر إعتيادي ، لذا علينا التوقف التام باللوم أو العتاب ، فالقضية المركزية لا تحتاج لكروت دعوة للدعم أو النصرة .#كل_فلسطين_لنا ، لنا وحدنا ولبقية الأحر — إبراهيم (@wKfpK2Dro94GjBK) April 28, 2020

رئيس مجلس الامة الكويتى وين وكيف رضا بالمسلسل دا — [email protected] (@ghobiso220) April 28, 2020

ان لم تستح فافعل ما شئت.. — محمد بن ناصر الهاجري (@mbnalhajeri) April 28, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل…

احذر من الصهيوني الإسرائيلي مرة واحذر من الصهيوني العربي مليون مرة — Sky (@saifsarea96_) April 28, 2020

الإجهال المتعمد والتضلیل الإعلامي سلاح فتاک ویتم استخدامه بسابق العمد والترصد في بعض الأوساط العربیة مع الأسف.



ونفس الأوساط تردد کلام الصهاینة وتوصِم کل من یحاول تبیین حقیقة أمرهم لهم بعبارات زائفة، فکل معادٍ للصهیونیة إرهابيٌ بنظرهم — Ebrahim Soujeri (@EbrahimSoujeri) April 28, 2020

يذكر أن القناة السعودية أنتجت المسلسلين الذين اعتبرا تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات وجود علاقات سرية مع السعودية، فيما يمهد الإعلاميين والمطبلين لنظام محمد بن سلمان للتطبيع العلني.

يُشار إلى أنه بدء عرض مسلسل “أم هارون” منذ بداية شهر رمضان المبارك عبر فضائية “MBC”، وهو يتحدث عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل في حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.

وولّد المسلسل حالة احتقان وغضب كبيرتين لدى المتابع العربي، والذي اعتبر هذا المسلسل عمل خياني، يهدف لتعزيز وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، ويعطيهم الحق بإقامة دولتهم الجاثمة على ذكريات وأنقاض منازل عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً من بلدانهم بعد اعتداءات العصابات الإسرائيلية بغطاء بريطاني عام 1948.