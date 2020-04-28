“شاهد” بعد الإعتداء الوحشيّ عليه منذ أسبوعين .. هذا ما حلّ بـِ”عين” عبودكا الكويتي!

بعد تعرضه لاعتداء وحشيّ من قبل شخصين منذ حوالي أسبوعين، نشر الفنان الكويتي عبدالله الجاسر المشهور بـ”عبودكا”، فيديو وهو يستعرض خلاله آثار العملية الجراحية التي خضع لها، مبينًا أثار الخياطة التي أجريت داخل شبكية عينه.

وأفاد عبودكا في تحقيقات النيابة بعد تقديمه بلاغًا بشأن الواقعة أن شخصين لا يعرفهما كانا على متن مركبة يابانية قاما بملاحقته واستيقافه وتم ضربه بمفتاح ولاذا بالفرار.

وبين أن الحادثة تمت في منطقة مزارع الوفرة، وتمكن من الحصول على رقم المركبة.

وألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على المتورطين في واقعة الاعتداء بآلة حادة عقب نشوب خلاف بينهم.

وكان الإعلامي الكويتي طلال الجبيري قد كشف عن وضع “عبودكا” الصحي بأنه قد تصاب إحدى عينيه بالعمى حيث تهشمت عينه بنسبة 80%.

وقال إنه تواصل مع عبودكا شخصيًا وأكد دخوله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في عينه، ولن يرى بها مستقبلا.