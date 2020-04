الممثلة الكويتية حياة الفهد تفتح النار على مخرج مسلسلها “أم هارون” المثير للجدل .. لماذا؟

View this post on Instagram

إذا إمتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابآ وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما تحمل أثمارآ تواضع وإنحنىْ #ام_هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم . حياة الفهد . #mbc1 #mbc #حياة_الفهد #سيدة_الشاشة_الخليجية