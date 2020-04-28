الممثلة الكويتية حياة الفهد تفتح النار على مخرج مسلسلها “أم هارون” المثير للجدل .. لماذا؟

بطريقةٍ غير مباشرة، هاجمت الممثلة الكويتية حياة الفهد مخرج مسلسل “أم هارون” المصري محمد العدل، بعد نشره تدوينةً تفاخر فيها بتصدّر المسلسل ترند الخليج .

وكتب العدل: “أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي .بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.

وكان تعليق العدل قد أغضب نسبة لا بأس بها من الجمهور الخليجي الذي أكد أنه “جاهل” في الدراما الخليجية، مشيرين إلى أن ما قاله نوع من الغرور وقلة الاحترام، خاصة أنه لم يشكر أحدا من طاقم العمل.

وردت حياة الفهد الرد على طريقتها الخاصة عبر حسابها في إنستغرام.

ونشرت “الفهد” صورة لشخصية “أم هارون” وكتبت معلقة: “إذا امتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنىْ ام هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم. حياة الفهد”.

ثم عادت ونشرت الفهد بوستا آخر قالت فيه: “شكر وتقدير للمخرجة لولوة عبدالسلام على مشاركتها في اخراج مسلسل #ام_هارون والشكر للكوادر الفنية والانتاجية معها ودائما نكسب الناس بأخلاقها وتمنياتنا لها بالتوفيق وكل عام وانتي بخير”.

وأثار مضمون مسلسلين خليجيين، يُعرضان منذ بداية شهر رمضان، ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات للتطبيع مع إسرائيل.

والمسلسلان هما “مخرج 7” و “أم هارون”، وتبثهما قناة “أم بي سي” (MBC) السعودية، والتي تبث من الأمارات العربية.

وتطرق مسلسل “مخرج 7″، العلاقات العربية مع إسرائيل، وفيه مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية معها، وتسيء للشعب الفلسطيني، وتصفه بـ”العدو”.

أما مسلسل “أم هارون” فتدور قصته حول سيدة يهودية، والتحديات التي واجهت أسرتها والجالية اليهودية في دول الخليج، وهو ما اعتبره مراقبون، عملا يهدف إلى نشر ثقافة التطبيع مع إسرائيل تزوير الوعي العربي”