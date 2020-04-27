غضب في الكويت بعد وقف عرض برنامج شهير مجاملة للسعودية بينما لا مانع من بث “أم هارون” المشوّه لفلسطين

قال الداعية الكويتي “عبدالله الشريكة” إنه تم إيقاف عرض البرنامج الدعوي الشهير “سواعد الإخاء” في موسمه الثامن على قناة المجلس المحلية، وذلك “تضامناً ودفاعاً عن السعودية” على حد قوله.

وأوضح “شريكة” في تغريدة له عبر تويتر، بأنه تم إيقاف عرض البرنامج ولن يُسمح لأي شخص يعادي السعودية بالظهور على القنوات الرسمية الكويتية، معتبراً بأنه “أي خطأ غير مقصود يقع في ذلك سيتم تداركه”.

تم إيقاف برنامج (سواعد الإخاء) ومنع بثه عبر قناة المجلس ، ولن يكون لأي شخص يعادي المملكة العربية السعودية الشقيقة أي ظهور على القنوات الرسمية الكويتية ، وأي خطأ غير مقصود يقع في ذلك سيتم تداركه بعون الله تعالى .

جزى الله كل من سعى في هذا خير الجزاء🌹. — د. عبدالله الشريكة 🇰🇼 (@DrAlshoreka) April 26, 2020

وقال الداعية الكويتي في تغريدته التي رصدته “وطن” : “تم إيقاف برنامج سواعد الإخاء ومنع بثه عبر قناة المجلس، ولن يكون لأي شخص يعادي المملكة العربية السعودية الشقيقة أي ظهور على القنوات الرسمية الكويتية”.

وأضاف: “وأي خطأ فير مقصود يقع في ذلك سيتم تداركه بعون الله تعالى، جزى الله من سعى في هذا خير الجزاء”.

وفي رده على أحد التعليقات أوضح الشريكة سبباً آخراً لإيقاف البرنامج، وهو لأنه يقدم بعض “الخرافات على أساس أنها من الإسلام”، ولم يتطرق للسعودية في ردّه.

حياك الله أخي أبا طارق 🌹



أولا: مسلسل أم هارون لايجوز نشره ولا مشاهدته عندنا ، وليتك أحسنت الظن بأخيك ولم تشكك فيه.

ثانيا: مشكلة (سواعد الإخاء) أنه يقدم بعض الخرافات على أنها من الإسلام ، وكثرة المشاهدين لا تدل على الحق ، فبرامج الملاحدة والبرامج الهابطة يشاهدها مئات الملايين. — د. عبدالله الشريكة 🇰🇼 (@DrAlshoreka) April 27, 2020

وأثار إعلان “الشريكة” عن إيقاف البرنامج ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، بين مؤيد ومعارض للفكرة.

#سواعد_الاخاء_٨



هذا البرنامج الخبيث لا أدري من لعب بمسؤولين قناة المجلس لبثه،هذا البرنامج يحتوي على ضلالات كثيرة وخطيرة،وفيها أشخاص حزبيون أهل بدع وضلال،،ولله الحمد أن تم إيقاف بث البرنامج.



وهنا رد من شيخنا سالم بن سعد الطويل حفظه الله على #محمد_راتب_النابلسي وضلاله المبين pic.twitter.com/ppS96s1ewm — سعد الحويلة ⚖️ (@saadflsaadfl123) April 26, 2020

فيما تساءل آخرون عن سبب ترك مسلسل مثل “أم هارون” ينهش في الوعي العربي، فيما يتم إغلاق برنامج ديني يقدم النصح والمواعظ للجمهور.

أليست المسلسلات أحق بالإيقاف!



ام ان برنامج ديني في هذا الوحل من المسلسلات هو اولى بالإيقاف؟!! — تركي المطيري (@turki3almutairi) April 26, 2020

كما لقي البرنامج الذي يجد قبولاً واسعاً ومشاهدات بلغت الملايين، هجوماً شديداً، من بعض الدعاة السعوديين، الذين قال منهم بأن البرنامج يروج للإخوان المسلمين ويلمع رموزهم ويمرر أفكارهم.

حيث قال الداعية السعودي “وجب بن علي العتيبي”: “نصيحة لوجه الله، احذروا وحذروا من برنامج سواعد الإخاء الاخواني، يروّج للإخوان المسلمين ويلمّع رموزهم ويمرر أفكاره”.

نصيحة لوجه الله

احذروا وحذروا من برنامج #سواعد_الإخاء الإخواني فإنه يروج لـ #الاخوان_المسلمين

ويلمع رموزهم ويمرر أفكارهم.

لا تثقوا في كل من خرج فيه كائناً من كان

﴿ هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنّى يُؤفَكونَ﴾. — وجب بن علي العتيبي (@wajab92) April 26, 2020

وتابع: “لا تثقو في كل من خرج فيه كائنا من كان، “هم العدو فاحذروهم قاتلهم الله أنى يؤفكون”.

جدير بالذكر بأن برنامج سواعد الإخاء من أشهر البرامج الدعوية الكويتية، حيث بدأ عرضه منذ العام 2013، وشارك فيه نخبة من كبار العلماء في العالم السلامي، منهم “عمر عبد الكافي” و”محمد راتب النابلسي” و “عائض القرني” وآخرون، وحقق البرنامج خلال الأعوام الماضية نسبة نجاح جماهيري عالية في العالم العربي.

وكان من أبرز ضيوفه في مواسمه الأولى الداعية السعودي السجين “سلمان العودة” و “علي العمري” اللذان اعتقلهما ابن سلمان بتهم ملفقة تتعلق بالانتماء والعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين.