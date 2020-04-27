“شاهد” شمس الكويتية تفضح رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

فضحت الفنانة شمس الكويتية حقيقة برنامج “رامز مجنون رسمي” اذلي يقدمه الفنان رامز جلال .

جاء تعليق شمس الكويتية بعد ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري في الحلقة الثالثة من البرنامج والتي أحدثت ضجة بعد تعذيبها، واستغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة لينقذها من مقلب رامز جلال.

وعلقت شمس الكويتية على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، قائلة: “أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب”، إلا أنها حذفت التعليق، ولكن تمكن متابعيها من توثيقها وأعادوا تداوله على حسابها.

وفسّر متابعو شمس، أنها تقصد حلقة “رامز مجنون رسمي” للنجم رامز جلال، مع الفنانة ياسمين صبري، وأنها تسخر من ياسمين، بعدما أحدثت حلقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها الترند، بعد استغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة.