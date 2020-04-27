“إبعدي عني يا إيناس”.. “شاهد” ايناس الدغيدي تفضح الداعية خالد الجندي في “شيخ الحارة”

فضحت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي، الداعية الإسلامي خالد الجندي خلال برنامجها “شيخ الحارة والجريئة”.

وقالت إيناس الدغيدي في حلقة الأمس التي استضافت بها الممثلة المصرية سهير رمزي، إن خالد الجندي أخبرها بأنه لا فرق بين الممثل والداعية.

وكشفت إيناس الدغيدي أنها عرضت التمثيل على الشيخ خالد الجندي، لأنه مقبول جماهيرياً، إلا أنه أجابها: “إبعدي عني يا إيناس”.

وكشفت إيناس أن خالد الجندي أخبرها بأنه لا فرق بين الداعية والممثل، وبحسب وصفه، الداعية يقف على المنبر ليعظ الناس، والممثل يُطل على الجماهير من خلال التلفاز أو شاشة السينما ويؤثر فيهم بأعماله.

وعلقت سهير رمزي على تصريح إيناس الذي ورطت به خالد الجندي، إنها استعانت به خلال فترة ارتدائها للحجاب، وكانت تفضل أن تستمع لأحاديثه.

تصريحات إيناس الدغيدي حول خالد الجندي، فتحت عليه النار من قبل نشطاء السوشيال ميديا، فكتب مُغرد: “فعلاً مفيش فرق وبالذات لما يكون شيخ منصر زيك يا شيخ خالد”.

أيناس الدغيدي : انا عرضت على الشيخ خالد الجندي التمثيل رد قالي مفيش فرق ما بين الممثل والشيخ …

_ فعلاً مفيش فرق وبالذات لما يكون شيخ منصر زيك يا شيخ خالد. 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) April 26, 2020

ودعا آخر إلى ضمه مع شيوخ آخرين لنقابة الممثلين، فكتب: “نعم ولذلك يجب ان تقبلوا خالد الجندي وعمرو خالد وعلي كفته وجمعه وووو في نقابة المهن التمثيلية”.

نعم ولذلك يجب ان تقبلوا خالد الجندي وعمرو خالد وعلي كفته وجمعه وووو في نقابة المهن التمثيلية — Mamdouh Mosa (@MamdouhMosa12) April 26, 2020

ونشر مُغرد صورة لخالد الجندي يتوسط بها ممثلات وممثلين مصريين، ورد عليه آخر: “شكرا أ. يوسف على الصورة …!!! صورة يجب أن يخجل منها أى انسان محترم فضلا عن أن بطلها المفترض فيه أنه داعية..يظهر أنه يتقمص شخصية رشدى أباظة مثلا .. هذا هو ” الشيخ” خالد الجندى ..!!”.

وعلق أحمد: كلام مضبوط .. فالداعية امثاله هم في الحقيقة ممثلون و لا يتكلموا الا ليرضوا شهواتهم و ملذات حيواتهم”.

إيناس الدغيدي: «خالد الجندي قالي مفيش فرق بين الداعية والممثل» #احمى_نفسك_احمى_بلدك https://t.co/T8Z9YGbbNi — الأهرام AlAhram (@AlAhram) April 26, 2020

وقارنت مُغردة بين شيوخ اليوم في مصر، وشيوخ الأمس، وعلقت: “الله يرحم .. الشيخ الراوى والشيخ عطية صقر والشيخ محمد المسير .. وغيرهم من العلماء المخلصين .. أكانوا يتجرءون بقول مثل هذه المهاترات فى وجودهم ..؟ من يومين شوفت فيديو الشيخ المسير وهو يلقن سعاد صالح درسا لن تنساه فى حياتها بكل قوة .. أين من يجرؤ الآن على المعارضة ؟؟”.

الله يرحم .. الشيخ الراوى والشيخ عطية صقر والشيخ محمد المسير .. وغيرهم من العلماء المخلصين .. أكانوا يتجرءون بقول مثل هذه المهاترات فى وجودهم ..؟

من يومين شوفت فيديو الشيخ المسير وهو يلقن سعاد صالح درسا لن تنساه فى حياتها بكل قوة .. أين من يجرؤ الآن على المعارضة ؟؟ — Shaimaa . Mohy (@sh_mohyy22) April 26, 2020

وسبق أن أطلق “الجندي” المقرب من النظام المصري، عدة تصريحات أشعلت غضب الرأي العام، أحدها حين أفتى بأن “الشخص الزاني قد يصنف يوم القيامة من الاتقياء”.

كذلك أباح الجندي الجماع في نهار رمضان، قائلاً أن جماع الزوجة فى نهار رمضان فى حالة النسيان لا يفسد الصيام، نسبة إلى الحكم فى هذا الأمر، عن مذهب أبى حنيفة، قائلًا: “العلاقة الزوجية مع النسيان، لا تفسد الصيام، لقول الله تعالى: “ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا”، مضيفا أن النسيان لا يؤاخذ عليه العبد وبالتالى لا يفسد العبادة عندى، ولذلك العلاقة الزوجية مع النسيان أثناء صوم رمضان، لا تفسده، ولا يوجد عليه قضاء، أو كفارة.