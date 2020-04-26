ممثل مصري شهير نشر الخبر واختفى.. هل توفى الفنان أحمد بدير أم ما الذي يجري؟!

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الممثل المصري أحمد بدير، مما جعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يتداولون الخبر، وتصدر اسمه الترند عبر “تويتر”.

وكتب ناشط كاشفاً بداية الخبر: “محمد لطفي يعلن منذ قليل وفاة الفنان احمد بدير الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

محمد لطفي يعلن منذ قليل وفاة الفنان احمد بدير💔 الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته😢 pic.twitter.com/ZBd73p3291 — Behind The Scene (@behindzascene) April 26, 2020

وكتب محمود خالد فراج: “بيقولووو أن احمد بدير مات دلوقتى ، مانعرفش الكلام صح ولا لسه”.

بيقولووو أن احمد بدير مات دلوقتى ، مانعرفش الكلام صح ولا لسه 🤚 — Mahmoud Khalid Farrag⁦ (@farrag_khalid) April 26, 2020

وطالب مُغرد آخر بحسم الأمر قائلاً: “حد يأكد خبر أحمد بدير”.

حد يأكد خبر أحمد بدير — ﮼ملك،البلوكات 𓂀 (@aser7_) April 26, 2020

وكتب راشد: “احد اساطير السينما المصرية في ذمة الله ، الله يرحمه ويغفر له”.

وخرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صمته، ونفى الأخبار التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا حول وفاة أحمد بدير، مؤكداً أنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر، وإثارة القلائق.

وأضاف زكي أن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليا فى منزله ويتمتع بصحة جيدة.

كذلك، كشف الفنان أحمد بدير أن الممثل محمد لطفي وراء نشر الشائعة حين نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب: “البقاء والدوام لله.. الفنان أحمد بدير في ذمة الله.. ربنا يرحمك ياحبيبي”.

ورد بدير على لطفي عبر وسائل إعلام مصرية قائلاً: “أنا يا محمد مبلعبش أدوارك عشان تقول أنا مت.. ده عيب”.

وأضاف بدير: “أنا مازلت على قيد الحياة، وفي حالة جيدة ومتواجد في بيتي”.

وبالبحث عن صحفة الفنان محمد لطفي، رصدت “وطن” أنه قد أغلق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بعد دقائق من إعلانه وفاة الفنان القدير أحمد بدير .

يذكر أنه يُعرض لأحمد بدير مسلسل بعنوان “يا أنا يا جدو”، ويشاركه البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.