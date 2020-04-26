بعد أن شبه ابن سلمان بـ”الإله”.. ناصر القصبي يسخر من حل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعرض الممثل السعودي ناصر القصبي لموجة انتقادات لاذعة بسبب سخريته من “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، في الحلقة الثانية من مسلسله “مُخرج 7”.

وظهر القصبي بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يتحدث لشخص آخر بطريقة ساخرة عن مجموعة لم يُسمها، وقال: “هاذولاك اللي كانوا أول، وماعادوا موجودين”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

تلك الجملة فسرها المغردون بأنها سخرية وانتقاص من الهيئة الدينية التي استبدلها الملك سلمان بالهيئة العامة للترفيه، فعلقت نون الهذلي: “صاحب المحتوى المريض ، منذ أن عرفناه في مسلسله القديم و هو يهزأ بالهيئة و يتشبه بالنساء و يرقص .”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

ورأى مُغرد باسم “همم” أن القصبي يُكرر نفسه بالاستهزاء كل مرة بالدين، وقال: “فهمناهم هالحثاله كل رمضان وهذا ديدنهم القدح في الدين والاستهزاء به…. ألم يعلموا ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ويل لمن كان خصمه الصالحين والمصلحين يوم القيامة”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

وألقى المغرد فهد عبدالله باللوم على وزارة الإعلام التي تسمح للقصبي بتكرار استهزائه برجال الدين في الهيئة، وكتب: “الشرهة على وزير الاعلام قاعد يسمح بهالاسقاطات امس اسقط عليهم في مسرحيته واليوم برضه في مسلسله ولا حسيب ولا رقيب”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

وفسر محمد آل دهمان سخرية القصبي المستمرة من رجال الهيئة، بأنه يرتبط بموقفً ما، وكتب: “أكثر ممثل ينتقص من الهيئة ويهاجمها منذُ فترة طويلة!! أعتقادي أنه سقط في أيديهم ولم ينساها لدى بعضهم تجاوزات وأخطاء نعم، ولكن لا يعني هذا أن تنتقص من الجهاز بأكلمه! وليته يدري أن الشرطة الآن أشد بأساً من الهيئة في القضايا التي كانت الهيئة تباشرها”.

أكثر ممثل ينتقص من الهيئة ويهاجمها منذُ فترة طويلة!!

أعتقادي أنه سقط في أيديهم ولم ينساها☺️

لدى بعضهم تجاوزات وأخطاء نعم، ولكن لا يعني هذا أن تنتقص من الجهاز بأكلمه!

وليته يدري أن الشرطة الآن أشد بأساً من الهيئة في القضايا التي كانت الهيئة تباشرها.#مخرج_7 — محمد آل دهمان (@ALSHEHRI_MBA1) April 25, 2020

وتمنى أحد المغردين أن تعود الشرطة الدينية لممارسة عملها في ظل الانفتاح الذي شهدته المملكة، وكتب: “ليتهم يرجعون نبيهم يدورون ف الشوارع والمقاهي المختلطه”.

الممثل ناصر #القصبي يثير الجدل من خلال مشهد في مسلسل #مخرج٧ بقوله "هذولاك الي ماعادوا موجودين" فسرها المغردون بأنه يقصد رجال الهيئة ويستنقص منهم. pic.twitter.com/3rRVHtqwyC — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) April 25, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر باسم “كلنا مسئول”، وقال: “والله من غابت الهيئة عم الفساد بالبلاد من اختلاط والحفلات وموسيقى”.

والله من غابت الهيئه عم الفساد بالبلاد من اختلاط والحفلات وموسيقى — #كلنا مسؤول ،،511🤙🏻🌺 (@2018Sira) April 25, 2020

ونوه عبدالعزيز العمري إلى سقطة أخرى وقع بها القصبي حين استهزأ بالرجل الجنوبي، وعلق قائلاً: “لا زال القصبي في #مخرج٧

يقدم الرجل الجنوبي بوجهين الوجه النصاب بدور الشمراني ودور الأحمق الغبي بالحميدي! الليلة لم يتوقف على ذلك بل أسقط على الهيئة بطريقة رخيصة وأظهر كذلك أن الفتاة السعودية قابلة للإنحراف عندما جعلها تستقبل الشاب السعودي ( دلفري) وهو يتغزل بها وكأن الأمر طبيعي”.

لا زال القصبي في #مخرج٧

يقدم الرجل الجنوبي بوجهين الوجه النصاب بدور الشمراني ودور الأحمق الغبي بالحميدي!

الليلة لم يتوقف على ذلك بل أسقط على الهيئة بطريقة رخيصة وأظهر كذلك أن الفتاة السعودية قابلة للإنحراف عندما جعلها تستقبل الشاب السعودي ( دلفري) وهو يتغزل بها وكأن الأمر طبيعي!! pic.twitter.com/ZeWxl9jhNk — عبدالعزيز العمري (@abdualaaaziz) April 25, 2020

ونشر مُغرد باسم عوض صورة للقصبي أثناء أدائه دور امرأة، وسخر قائلاً: “المرة الوحيدة اللي ناصر القصبي ما تكلم عن المطاوعة كانت بالمشهد هذا “.

المره الوحيده اللي ناصر القصبي ما تكلم عن المطاوعه كانت بالمشهد هذا : pic.twitter.com/7Y977rJxEQ — عوض (@cresmaa) April 25, 2020

ويرى مغرد باسم عبدالله، أن الإفلاس الفني الذي وصل له القصبي، يجعله يُهاجم رجال الدين، وقال عبدالله: “ناصر القصبي اذا افلس قام يذب على الهيئة ورجال الدين .. خلاص يا طفل تراك اشغلتنا”.

ناصر القصبي اذا افلس قام يذب على الهيئة ورجال الدين .. خلاص يا طفل تراك اشغلتنا — عبدالله |كود ستايلي MM (@iAbod_15) April 25, 2020

ووافقه الرأي الناشط خالد، والذي نشر فيديو لشاعر ينتقد ممثلي الخليج، وعلق على المقطع قائلاً: “إفلاس فني يظهر في MBC , أما ناصر القصبي فليس مستغرب عليه معاداة كل ما يمثل الدين”.

إفلاس فني يظهر في MBC , أما ناصر القصبي فليس مستغرب عليه معاداة كل ما يمثل الدين .. #مخرج_7 pic.twitter.com/Pk8ILaZswQ — |KHALED| (@llKDBll) April 25, 2020

وكتب الناشط نايف العتيبي: “ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل وما يذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عنده شيء جديد يقدمه ، سقوطه وفشله يزداد كل سنة ..!”.

ناصر القصبي ذباتة مستهلكة مستحيل يسوي مسلسل ومايذب على المطاوعة والهيئة ، أبد معاد عندة شيء جديد يقدمة ، سقوطة وفشلة يزداد كل سنة ..!#القصبي pic.twitter.com/aDi99EgJ2y — نايف العتيبي (@n5n_hu) April 25, 2020

يُذكر أن مسلسل “مُخرج 7” يدور حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية عامة، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي خاصة، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

وكان سعوديون قد طالبوا بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن أوقف ابن سلمان عملها وتحولت المملكة لساحة عامة للانفلات والانحلال الأخلاقي.

وجاء الوسم الذي جاء تحت عنوان “#عوده_الهييه_مطلب_وامان_للمجتمع” تتضمن مئات التغريدات الناقمة على ابن سلمان ونظامه، حيث أكد النشطاء أن غياب الهيئة هو سب ظهور مشاهد الانحلال والفساد بالمملكة.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وبعدما كان “الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” والاختلاط، أموراً مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، أصبحت أمور مُباحة ومطلوبة بعد التغيرات السريعة التي يقودها شباب امتثالاً لسياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.