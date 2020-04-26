مؤثر.. هكذا ودع سكان مخيم النصر الفلسطيني بعمان الجيش الأردني بعد فك الحظر

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، وداع أهالي مخيم النصر الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان، لقوات الجيش الأردني، بعد انتهاء فترة حظر التجوّل للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام أبناء المخيم برمي الورود وتقديم التحيات والتبريكات لجنود وضباط الجيش الأردني خلال عملية الإخلاء من المخيم، بعد مرور عدة أسابيع على تواجدهم فيه للرقابة على أداء أهله في ظل حالة حظر التجول المفروض من قبل الحكومة الأردنية على كافة سكان المملكة، ومن ضمنهم الفلسطينيين سكان المخيم بالعاصمة عمّان.

وأثار المقطع تفاعل العديد من النشطاء والمغردين عبر مواقع التواصل، الذين أكدوا على العلاقة الأزلية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، واثنوا على الدور العظيم الذي قامت به الجيش العربي، خلال حظر التجول والتزام الحجر المنزلي في الأسابيع الماضية، لحماية السكان من خطر الفيروس.

وأعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، الأحد، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان تعود لسائقين على الحدود قادمين من دولة مجاورة، وطفلة مخالطة لوالديها المصابين وعمرها 5 سنوات.

وأوضح في إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ 447، وسجل 5 حالات شفاء غادرت المستشفى الأحد، فيما يستقر عدد الوفيات منذ عدة أيام عند 7 حالات.