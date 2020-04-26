ظهر يلهث وفي حالة يرثى لها.. “شاهد” فيديو مسرب لزعيم كوريا الشمالية قبل دخوله العناية المركزة!

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون قبل دخوله العناية المركزة، حيث بدا بحالة صحية صعبة.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد بدى الزعيم الكوري الشمالي بحالة متردية قبل دخول إلى غرفة العمليات، الأمر الذي يؤكد الإجماع الخاص بوفاة الزعيم الذي أرعب العالم وأرضخ دونالد ترامب لشروطه.

تبدو حالته متردية قبل دخوله إلى العمليات .. الإستخبارات الروسية نشرت هذا المقطع ويبدو هُناك إجماع على وفاة زعيم كوريا الشمالية في هونغ كونغ واليابان وروسيا ولكن ننتظر التأكيد من بيونغ يانغ#وفاة_زعيم_كوريا_الشمالية#رئيس_كوريا_الشمالية pic.twitter.com/MYfwStTkrp — Kim Jong Un (@KimJongUnArabic) April 24, 2020

وفي السياق، قالت وسائل إعلام يابانية، إن الرئيس الكوري الشمالي يتواجد الآن في حالة غيبوبة، بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى القلب، في الأيام القليلة الماضية، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

يأتي ذلك، بعد أن أثار الاختفاء الغامض للزعيم الكوري الشمالي، المثير للجدل، الكثير من التساؤلات، قبل أن تؤكد العديد من التقارير الصحفية الصينية والأمريكية، بأن الرجل دخل للعناية المركزة بسبب مضاعفات صحية.

وقالت مجلة “شوكان جينداي” اليابانية، إن سبب دخول كيم يونغ أون في الغيبوبة، هو خضوعه لعملية على مستوى القلب، تلتها تعقيدات أخرى، زادت من احتمال تعرضه لمضاعفات خطيرة.

وأمدت المجلة، أن الطبيب المرافق للرئيس الكوري، والمتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، هو من تكفل بهذه العملية، ويرجح أن يكون ارتباكه الكبير هو سبب المضاعفات التي رافقت العملية الجراحية التي خضع لها كيم.

كيم، كان قد سقط مغشياً عليه، وهو يضع يديه على قلبه، عندما كان يقوم بزيارة إلى إحدى المدن الريفية الكورية الشمالية، قبل أن يكشف التشخيص تعرضه لأزمة قلبية، وينقله طبيبه على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

ووفق نفس المصدر، فإن كيم، الذي يعتقد بأنه يبلغ من العمر 36 سنة، في حاجة إلى دعامة للقلب تسهل عملية وصول الدم له، بسبب معاناته من السمنة المفرطة.

وتأتي هذه التنبؤات في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون صينيون كل الأنباء التي تتحدث عن مفارقة الزعيم الكوري للحياة، وهو الأمر الذي أكده أيضاً مسؤولون في كوريا الجنوبية، والذين شددوا على أنهم لم “يلاحظوا” أي إجراءات غير عادية في كوريا الشمالية، تشير إلى وفاة الرئيس.

وفي وقت سابق، قالت وكالة “رويترز” إن الصين قد أرسلت فريقاً لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم، ولم يتسن لرويترز أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة كيم.

اثنان من الأشخاص الثلاثة، قالوا إن وفداً برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس. وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة.

من جانبه، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من شأن تقارير نشرت الأسبوع الماضي وقالت إن حالة كيم خطيرة. وقال للصحفيين “أعتقد أن التقرير غير صحيح”، ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.