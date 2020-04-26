“شاهد” وافد مصري يهدد أمن الكويت بأكملها.. وما حدث ينذر بـ”كارثة” وخيمة العواقب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الأحد، بمقطع فيديو يوثق حديث أحد الكوادر الطبية الكويتية عن حالة كورونا قدمت للمستشفى وتم تركها تخرج بدون الحجر عليها، مما يشكل خطرا كبيرا جداً على المجتمع الكويتي.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”، حديث الموظف الصحي الكويتي يقول: “انا علي حيدر موظف في وزارة الصحة الكويتية، بمركز محمود حيدر بالجابرية، اليوم أتتنا حالة إصابة كورونا لامرأة كويتية، الطبيبة قالت هذه حالة كورونا ووضعناها في غرفة الحجر الخاص لدينا في المستوصف الصحي”.

الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير الداخلية انس الصالح …



هذي مصيبة وعليكم تدارك الوضع

اللي يصاب بكرونا يهدونا ؟ pic.twitter.com/ujto1ISvm8 — آراء (@araaaatv) April 26, 2020

وتابع: “جاءنا بعد خمس دقائق واحد مصري والطبيبة واقفة عند الباب، وقالت بأنه فيه كورونا، وقلت لها دكتورة أعطيني بطاقته مثل حالة المرأة الكويتية، وقالت لي بأنها هي ستقوم بتسجيل الحالات”.

وواصل: “وحين ذهبت ورجعت فلم أجد في غرفة الحجر سوى المرأة الكويتية المصابة، وعند سؤال الدكتورة عن المصاب المصري الآخر بكورونا قالت خليته يروح، فقلت لها ليش خليه تروح إحنا داقين على الجهات المختصة تستلمه، فقالت: لا دخل لك أنا خليته يروح”.

واستمر الموظف في حديثه: “المصري وين راح لا ندري، دقيت على المخفر ودقيت على الدنيا كلها وكل حد يقلي مش شغله، طيب شغل من، المرأة الكويتية انحجزت والمصري ما انحجز”.

وأخذ ناشط مقطع الفيديو ذلك للموظف وبعث برسالة لوزير الصحة الكويتي باسل الصباح وقال: “معالي وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، في حالة الاشتباه بكورونا بمستشفى أو بمستوصف، فما بالكم بتأكيد إصابة بكورونا، انظروا ما جرى بهذا الفيديو”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين اعبتروا ما جاءت به الطبيبة كارثة قد تهدد الأمن والصحة العامة الكويتية، فيما اعتبر آخرون بأن المصريون لا زالوا يشكلون مصدر خطر في الكويت ويجب التخلص منهم على حد تعبيره.

مصري مثلها اكيد راح تنحشه والله بلانا من هالمصريين — fahad altmeme (@bomnooosh) April 26, 2020

اذا كان هالكلام صحيح مصيبه وطامه كبرى — Harbii2015 (@Harbii20151) April 26, 2020

اوباااااااااااااااااااااا قب 🔴🔴🔴 الحين بيعدي اللي وياه اصبح قنبلة موقوته — Orchid -q8 (@Orchidq81) April 26, 2020

يُشار إلى أنه ولحتى اللحظة سجّلت الكويت 3075 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة به 20 حالة وفاة.