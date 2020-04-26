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“شاهد” جورج قرداحي على اللائحة السوداء وممنوع من دخول الكويت لهذا السبب

كتب وطن
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كشف الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي عن أنّه موضوع على “اللائحة السوداء” وممنوع من دخول الكويت بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للنظام السوري .

وقال “قرداحي” في مقابلة تلفزيونية له مع قناة “الرأي” الكويتية إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

وعبر قرداحي عن حزنه من قرار المنع قائلا: “أنا عندي حرقة بدي أقلكم إياها.. ليش الحرقة.. اكتشفت إني حاطيني على اللائحة السوداء”.

وشدد على أنه “على يقين بعدم معرفة بقرار السلطات التي وضعته على القائمة السوداء”.

وعن سبب وضعه على القائمة السوداء قال قرداحي: “أكيد السبب هو مواقفي السياسية من زمان لليوم، والكل اتفق معي فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا. اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا، لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت”.

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