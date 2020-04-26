“أم هارون” تزوير للتاريخ بأموال السعودية.. “شاهد” حياة الفهد تجاوزت الخطوط الحمراء و”MBC” أداة إسرائيلية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي، بمقطع فيديو وُصف بأنه “حقير للغاية”، من مسلسل أم هارون الذي يُبث عبر شاشة “MBC” السعودية، وتقوم بدور البطولة فيه الممثلة الكويتية “حياة الفهد”.

ويظهر في مقطع الفيديو المقتطف من المسلسل التطبيعي، نص إعلان قيام دولة الاحتلال “إسرائيل” عام 1984، ولكن المفاجأة كانت في تزوير النص الأصلي حتى لبيان الإعلان عن قيام دولة الاحتلال، حيث وكما قيل في المسلسل، فقد كان الإعلان كالتالي: “فقد تم الإعلان عن إقامة دولة “إسرائيل” في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض “إسرائيل”، في تزوير فج ووقح للغاية لحقيقة التاريخ الذي لا يمكن أن يريدون حجبه بمسلسلهم التطبيعي والذي لقي رفض واسع من كافة الشرائح الوطنية الفلسطينية والعربية.

انتقادات واسعة على مواقع التواصل لمسلسل "#أم_هارون" بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد على شاشة (MBC) السعودية بسبب أحد المشاهد الذي يزور التاريخ ويزعم أن الانتداب البريطاني كان على أرض "إسرائيل" ! pic.twitter.com/F5usL8eIjz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2020

حيث أن الحقيقة هي بأنه تم إعلان قيام دولة “إسرائيل” عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض “فلسطين العربية”، حيث لم يكن هناك شيء اسمه “إسرائيل” قبل العام 1948، وأنها قامت على أنقاض أرض فلسطين العربية، بعد أن تم تهجير سكانها في حرب قتلت فيها العصابات الإسرائيلية المدعومة بريطانياً، الآلاف من السكان الفلسطينيين المدنيين والآمنين، لتهجيرهم من بلدانهم، واحتلالها لإقامة كيانهم المزعوم.

وفي التعقيب على حالة التزوير الحاصلة في المسلسل المُبث عبر شاشة “MBC”، قال أحد المغردين: “تزوير للتاريخ، وتمهيد لما سيأتي بالمستقبل، وإيهامنا بأن اليهود ودودين ومحترمين”.

تزوير للتاريخ

وتمهيد لما سيأتي في المستقبل

وإيهامنا أن اليهود ودودين ومحترمين — أبو ناصر (@salem_nasser) April 26, 2020

فيما قال آخر تعليقاً على قيام الكويتية “حياة الفهد” بهذا الدور الرخيص: “فنانون يدوسون على قضايا الأمة مقابل دراهم معدودة”.

فنانون يدوسون على قضايا الأمة مقابل دراهم معوددة. — st abdelhafid (@abdelhafid2008) April 26, 2020

وكتب ثالث: “فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة”.

فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة — Husam zahran (@HusamZahran) April 26, 2020

ويأتي هذا المسلسل الذي تقوم ببطولته الممثلة الكويتية “حياة الفهد” في خطوة تطبيعيه يتخذها الإعلام السعودي مع الكيان الإسرائيلي، ضمن خطة محكمة من قبل الإعلام السعودي لطي صفحة العداء مع “إسرائيل”، وهو المسلسل الثاني الذي تقوم به القناة، بعد مسلسل “حارة اليهود” الذي تم بثه في العام الماضي، وما يحمله كلا المسلسلين من مغالطات تاريخية وتزوير صريح ووقح للغاية لحقيقة الأحداث.