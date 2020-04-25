هل تجوز صلاة التراويح مع أئمة الحرمين عبر التلفاز؟.. المطلق ينفعل على الهواء ويأتي بالجواب الشافي

حسم عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي، الجدل المُثار حول حُكم صلاة التراويح خلف إمام الحرم المكي أو النبوي عبر التلفاز.

وقال المطلق الذي يعمل كذلك مستشاراً في الديوان الملكي، ضمن مداخلة هاتفية عبر برنامج “فتاوي رمضان”، على القناة السعودية، أن ذلك لا يصح، ولا يُحسب للمُصلي أجر الجماعة.

وأضاف المطلق: “بينك وبين الحرم صحارى ومسافات، بل لو أن أهل العزيزية والرصيفة في مكة، أرادوا الصلاة في الحرم، سيعطلوا كل مساجد مكة، خلاص قفلوا المساجد وصلوا مع الحرم”.

وتابع المطلق: “الإنسان يصلي في بيته هو وأولاده، ثم لماذا الناس الآن مهتمة بالتراويح أكثر من الفرائض؟”.

وأكد المطلق: “نأخذ أجر الجماعة والذهاب إلى المسجد بصلاتنا الفرائض في بيوتنا، لأننا ممنوعين منه لمصلحتنا، وامتثالاً لقول الله تعالي (ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وقال الله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).

وأضاف المطلق: “يا إخواني يجب أن نعرف أن الأجر الذي نطلبه سنجده في البيوت، ورب العالمين سيعطيك، فالنبي ﷺ يقول: ( إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كتب الله لهم من الأجر مثلكم؛ حبسهم العذر) قالها للمجاهدين معه”.

وختم المطلق إجابته عن السؤال: “نحن الآن حبسنا العذر. لولا ذلك كنت تجدنا الآن من أول مَن يذهب إلى المسجد، لكن هذا العذر الآن الذي أكدت الدولة أنه لمصلحتنا هو الذي حبسنا”.

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية، أكدت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، لكن مع تخفيف عدد الركعات، واستمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس، إنه سيتم تخفيف صلاة التراويح إلى خمس تسليمات بدلاً من عشر، وسيكون للإمام الأول ثلاث تسليمات، والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر.

وكانت السلطات السعودية قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويعيش المسلمون الشهر المقدس هذا العام وسط أجواء غير مسبوقة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيُمنعون من الصلاة بالمساجد، لا سيما صلاة التراويح التي تُعد إحدى مميزات رمضان، والتي ستكون هي الأخرى ممنوعة.