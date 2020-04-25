ماذا يحدث في مستشفى “مبارك الكبير”؟.. فيديو هام للداعية الكويتي محمد العوضي يشعل المواقع

نشر الداعية الكويتي المعروف “محمد العوضي” عبر صفحته “بتويتر” مقطع فيديو، يتحدث فيه مادحاً ما شاهده ورآه في أحد المستشفيات الكويتية، بشأن التعامل مع المرضى والجهد الجبار الذي يبذله العاملون هناك لمحاربة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

“العوضي” قال في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا ورصدته “وطن”: “من الساعة عشرة صباحاً إلى الرابعة عصرا اليوم السبت برمضان، وأنا في قسم الملاحظة في مستشفى مبارك الكبير”.

باختصار

هذا ماحدث وما شاهدته

في مستشفى مبارك الكبير

السبت 2 رمضان 👇@KUWAIT_MOH pic.twitter.com/Y7bDYfxowg — محمد العوضي (@mh_awadi) April 25, 2020

وتابع الداعية الكويتي مشيدا بجهود الطاقم الطبي هناك: “يا جماعة الله يجزيهم خير الأطباء والطاقم الطبي كله، يا جماعة الجهد فعلاً مضاعف واقعياً، الناس ما قاعدة تنام الناس تتعب والناس على باب الخطر أيضا في عالم الأوبئة، وفوق هذا الناس اللي يمك من المغتربين والمقيمين ما عنده يدفع دفعوا عنه”.

وأضاف: “فقط تريد أن تشعر بالنعمة اللي أنت فيها، ان تشعر بالجهد اللي يبذلوه غيرك، وبلاش تأفأف وتعب وتململ، ويجب الالتزام بالقانون” وذكر متابعيه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس”.

وأثار حديث الداعية الكويتي استحسان العديد من المغردين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين أشادوا بدوره الشخصي في التوعية في ظل حالة وباء كورونا التي تعايشها البلاد، وأثنوا أيضاً على الجهود المضنية التي تبذلها الجهات الحكومية الكويتية في سبيل محاربة الفيروس ومحاصرة انتشاره قدر الإمكان.

في حين سجّلت الكويت 2892 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 19 حالة وفاة.