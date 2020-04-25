كاتب عُماني يثير الجدل بإعلانه موعد انتهاء فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

تسبب الكاتب العماني علي بن مسعود المعشني في موجة جدل واسعة، نتيجة إعلانه موعد انتهاء فيروس كورونا القاتل وعدة الحياة لطبيعتها مستندا لما قال إنها مؤشرات عالمية ومحلية توحي بذلك.

وقال “المعشني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”حسب المؤشرات والمعطيات المحلية والاقليمية والدولية، يمكنني القول : ستنتهي ذروة جائحة كورونا قبل نهاية شهر رمضان المبارك”

حسب المؤشرات والمعطيات المحلية والاقليمية والدولية ، يمكنني القول : ستنتهي ذروة جائحة كورونا قبل نهاية شهر رمضان المبارك ، وستعود الحياة الطبيعية بشكل متسارع وكبير مع فرحة عيد الفطر السعيد وماتليه من أيام بإذن الله تعالى . دعواتكم — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) April 24, 2020

وتابع:”وستعود الحياة الطبيعية بشكل متسارع وكبير مع فرحة عيد الفطر السعيد وماتليه من أيام بإذن الله تعالى”

ورغم أن عددا من المغردين العمانيين أخذ تغريدة الكاتب العماني على سبيل الاستبشار، إلا أن كلامه أحدث موجة جدل واسعة بين متابعيه الذين تسائلوا عن مصدر حديثه ومعلوماته وأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يفتي فيها إلا الأطباء ذو الصلة.

أحييك إستاذ علي

هذا من باب التفائل وبما إننا مسلمين خلوني اذكركم بحديث قدسي يغنيك عن العالم كله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ اللهُ:أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي،وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي

لآخر الحديث

يا جماعه خلونا نتفائل شوي خلاص كفايه كتمه — تدوم في القلب عُمان (@PQvewc) April 25, 2020

ورد عليه أحد المغردين بقوله:”باذن الله لكن ممكن تشرح لنا عن المؤشرات لو تكرمت مع المصدر”

باذن الله لاكن ممكن تشرح لنا عن المؤشرات لو تكرمت مع المصدر — م. كمال الحكيم (@ksdhofar) April 25, 2020

وكرر آخر نفس السؤال:”ممكن تخبرنا مصدر المؤشرات اللي تتحدث عنها وين؟”

ممكن تخبرنا مصدر المؤشرات اللي تتحدث عنها وين ؟🤷🏻‍♂️ — 🇴🇲 SAMI 🇴🇲 (@alwahidi6711) April 25, 2020

أبغى بس مرة وحده في حياتي هذا الرجال يقول شي صح 🤔

مرة موضوع الرواتب، مرة الشركات، مرة كورونا

شكله يتابع مؤشرات غير عن اللي احنا نتابعهن!

الله يستر عليك 😑 — Aymen Al-Bimani (@Aymen_AlBimani) April 25, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 48 حالة لعمانيين، و67 حالة لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1905 وعدد الوفيات 10 حالات.

وأكدت الوزارة أيضا أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما أهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت الصحة العمانية بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.