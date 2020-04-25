كاتب عُماني يثير الجدل بإعلانه موعد انتهاء فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها
تسبب الكاتب العماني علي بن مسعود المعشني في موجة جدل واسعة، نتيجة إعلانه موعد انتهاء فيروس كورونا القاتل وعدة الحياة لطبيعتها مستندا لما قال إنها مؤشرات عالمية ومحلية توحي بذلك.
وقال “المعشني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”حسب المؤشرات والمعطيات المحلية والاقليمية والدولية، يمكنني القول : ستنتهي ذروة جائحة كورونا قبل نهاية شهر رمضان المبارك”
وتابع:”وستعود الحياة الطبيعية بشكل متسارع وكبير مع فرحة عيد الفطر السعيد وماتليه من أيام بإذن الله تعالى”
ورغم أن عددا من المغردين العمانيين أخذ تغريدة الكاتب العماني على سبيل الاستبشار، إلا أن كلامه أحدث موجة جدل واسعة بين متابعيه الذين تسائلوا عن مصدر حديثه ومعلوماته وأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يفتي فيها إلا الأطباء ذو الصلة.
ورد عليه أحد المغردين بقوله:”باذن الله لكن ممكن تشرح لنا عن المؤشرات لو تكرمت مع المصدر”
وكرر آخر نفس السؤال:”ممكن تخبرنا مصدر المؤشرات اللي تتحدث عنها وين؟”
هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 48 حالة لعمانيين، و67 حالة لغير عمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1905 وعدد الوفيات 10 حالات.
وأكدت الوزارة أيضا أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما أهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.
كما أهابت الصحة العمانية بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.