“شاهد” المصريون لم يتأثروا بإغلاق الحرمين وصنعوا “كعبة” جديدة خاصة بهم

أثارت حادثة نادرة من نوعها في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، تفاعل العديد من الوكالات الإعلامية والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة “DW” مقطع فيديو رصدته “وطن”، أوضحت قيام مجموعة من المواطنين المصريين بمدينة الإسكندرية بالتجول بشوارع المدينة، حاملين مجسماً للكعبة المشرّفة، ويرددون “الله اكبر الله أكبر”، ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك لهذا العام.

صدق من قال الدين أفيون الشعوب للعالم الثالث نحنا صرنا في القرن الواحد والعشرين عصر التقدم والتكنولوجيا صحيح وانتو لسه كل سنة كعبة ومدينة ورجم ابليس حان اد

دد أما حان الوقت لكي تصحى تلك الشعوب — Karl heinz (@Karlhei21138276) April 25, 2020

الأمر الذي أثار حالة من السخرية الواسعة من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل، وعلق أحد النشطاء بقوله: “صدق من قال الدين أفيون الشعوب للعالم الثالث، نحنا صرنا في القرن الواحد والعشرين عصر التقدم والتكنولوجيا، صحيح وانتو لسة كل سنة كعبة ومدينة ورجم إبليس حان، أما حان الوقت لكي تصحوا تلك الشعوب”

فيما قال آخر: “هذا عنوان حقيقي للتخلف في وجود وزارة داخلية للأسف “.

هذا عنوان حقيقى لا احمد حسن وخلافه من الجهله هذا عنوان حقيقى للتخلف فى وجود وزراة داخلية للأسف أنا لااحب الخطاء خوفا بل احتراما للتاريخ الماضى — emad abdou (@emadabdou) April 25, 2020

أما الثالث فقال: “أنا شايف إسكندرية بعد مظاهرة كورونا وحاليا الكعبة حيدخلوا موسوعة جينس لأفضل مدينة تحب الزحام في وقت الحجر”.

انا. شايف إسكندرية بعد مظاهرة كورونا وحاليا الكعبة حيدخلو موسوعة غنس لافضل مدينه تحب الزحام في وقت الحجر — Eng_Mohammed yousef (@Mohammedalhema9) April 25, 2020

يُشار إلى أن حادثة الكعبة بمدينة الإسكندرية تأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي أتى مع انتشار وباء كورونا “كوفيد19” في بلدان العالم، وحالة الطوارئ والحجر المنزلي وحظر التجول المعلنة من قبل الحكومات ومن ضمنها الحكومة المصرية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

كما سجّلت وزارة الصحة المصرية حتى اللحظة 4092 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 294 حالة وفاة جرّاء الإصابة به.