ما حقيقة عفو السلطان هيثم بن طارق عن 5 مُعارضين بينهم “سعيد بن جداد”!؟

تداول ناشطون ومغردون عُمانيون بموقع “تويتر” أنباء عن ما قالوا إنه عفو خاص من السلطان هيثم بن طارق لعدد من العُمانيين “المعارضين” والمتواجدين خارج السلطنة .

عفو خاص من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله -سلطان عُمان- لابناء الوطن:



– مظاهر العجمي

– د. طالب المعمري

– معاوية الرواحي

– نبهان الحنشي

– سعيد جداد



ويتكفل رعاه الله بتكاليف عودتهم الى تراب الوطن فور فتح حركة الطيران. اتمنى الخبر صحيح — يوسف عامر الوردي (@TScetQE5tVWAHtJ) April 23, 2020

عفو خاص من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله -سلطان عُمان- لابناء الوطن:



– مظاهر العجمي

– د. طالب المعمري

– معاوية الرواحي

– نبهان الحنشي

– سعيد جداد



ويتكفل رعاه الله بتكاليف عودتهم الى تراب الوطن فور فتح حركة الطيران. — Talal Hamood (@TalalHamood5) April 23, 2020

ولم يصدر أي إعلانٍ رسميّ من الجهات المختصة في السلطنة عن ما نُشر حول العفو -حتى الآن-.



في هذا السياق، علّق الكاتب العُماني حمد بن سالم على ما يتداول عن صدور العفو في السلطنة.

وقال “بن سالم” في تغريدة: “يتداول همساً إن أحد العاقِّين لعُمان قد نال عفواً خاصاً وقد أفرحني الخبر فقلت في نفسي أفضل أن نلم ضباعنا حتى نسحب البساط من تحت أقدام الأشقياء من الجوار القريب. ومن جهة أخرى عمان لها قلب كبير وسلاطينها أصحاب حكمة وبصيرة وهم أرفع من كم واحد اصيبوا بلوثة لصغر عقولهم”.

🌿1️⃣يتداول همساً إن أحد العاقِّين لعُمان قد نال عفواً خاصاً وقد أفرحني الخبر فقلت في نفسي أفضل أن نلم ضباعنا حتى نسحب البساط من تحت أقدام الأشقياء من الجوار القريب ومن جهة أخرى عمان لها قلب كبير وسلاطينها أصحاب حكمة وبصيرة وهم أرفع من كم واحد اصيبوا بلوثة لصغر عقولهم🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {سأظل نصير المضيوم أينما كان} (@HSalalawi) April 24, 2020

وتابع في تغريدةٍ ثانية: “عُمان بذلك تضرب مثلاً في إحترام الإختلاف وأنها تحل مشكلة مواطنيها بالحوار لا بالمنشار أو السكتات القلبية والسقوط بالطائرات أو سقوط تحت عجلات القطارات في مترو لندن وكما قال السلطان قابوس طيب الله ثراه غير مرة عفا الله عما سلف فنفس النهج يتكرر/فيا مرحبا بالعفو الخاص للجميع”.

🌿2️⃣وعُمان بذلك تضرب مثلاً في إحترام الإختلاف وأنها تحل مشكلة مواطنيها بالحوار لا بالمنشار أو السكتات القلبية والسقوط بالطائرات أو سقوط تحت عجلات القطارات في مترو لندن وكما قال السلطان قابوس طيب الله ثراه غير مرة عفى الله عما سلف فنفس النهج يتكرر/فيا مرحبا بالعفو الخاص للجميع🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {سأظل نصير المضيوم أينما كان} (@HSalalawi) April 24, 2020

من جهته، قال المعارض سعيد بن جداد -المقيم في لندن- إنه لم يصله أي شي بشكل رسمي من اي جهة رسمية”.

‫شكرا جزيلا لكل من اتصل وارسل وبارك وسأل عني وعن العفو المتداول على شبكة التواصل الاجتماعي ‬شكرا على مشاعركم النبيلة … Gepostet von ‎سعيد جداد ابوعماد‎ am Donnerstag, 23. April 2020

ومنذ خروجه من السلطنة، بدأ “جداد” بانتقاد الحكومة العُمانية وكبار المسؤولين في عُمان، ولم يكفّ عن ذلك حتى الان، وقد أساء في أكثر من مناسبة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، ويعتبره عمانيون أحد المأجورين للإمارات.