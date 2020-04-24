في أوّل أيّام شهر رمضان .. لهذا السبب تم القبض على الإستعراضيّة سما المصري

في أوّل أيام شهر رمضان المبارك، ألقت المباحث المصرية القبض على الإستعراضية سما المصري على إثر بلاغٍ تقدمت به تقدمت الإعلامية ريهام سعيد إلى النائب العام متهمة إياها بالسبّ والقذف.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع سما المصري.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في بلاغه: سبق أن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا، دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدٍ سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة.

أما ريهام سعيد فعلّقت على القبض على سما المصري بالقول: “يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين”.