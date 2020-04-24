بعد تعذيبها .. رد فعل جنوني من غادة عادل على مقلب رامز جلال في “رامز مجنون رسمي”

وقعت الفنانة المصرية غادة عادل أول ضحية للفنان رامز جلال في برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي” .
وتبين من الحلقة الأولى للبرنامج أن رامز جلال استعان بالإعلامية اليمنية المعروفة “أروى” لخداع ضحاياه، حيث تستقبلهم وتوهمهم أنهم في برنامج باسم “الحقيقة”.
وجلست غادة عادل على كرسي لكشف الكذب، ليتضح لاحقاً أنها على كرسي للتعذيب .
وقدمت غادة عادل إجابات جريئة جدا قبل مواجهة رامز جلال.
وعرضت “أروى” أمام “غادة” 3 صور لمشاهير، كانت آخرة صورة لـ”رامز” الذي خرج من ورائها، ما اصاب غادة بالصدمة لينتهي هنا دور “أروى” ويبدأ رامز بدوره .
ووجه رامز جلال، عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل اتجاه وسط صراخ من الضحية.
وبسبب “العذاب” غير الطبيعي الذي مارسه رامز جلال دخلت غادة عادل في نوبة بكاء .
وكان لغادة عادل رد فعل جنوني بعد مواجهة رامز جلال.
ويختم “رامز” مقلبه بإسقاط غادة عادل في حفرة مائية .