بعد الزوجة التي قتلت زوجها ولفّت جثته في سجادة .. جريمة جديدة في الكويت أثناء الحظر

في ثاني جريمة قتل خلال الحظر الجزئي بالكويت، لقي شخص مجهول الهوية -يُرجح أنه مصري الجنسية- مصرعه بعدة طعنات نافذة في الصدر.

وعثر على المجني عليه غارقا في بركة من الدماء وهناك عدة طعنات نافذة في الجانب الأيسر من الصدر أردته قتيلا.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا في الجريمة التي وقعت بمنطقة الدسمة، لمعرفة هوية القاتل وتم تسجيل قضية جريمة قتل وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

في ثاني «جريمة قتل»خلال #الحظر_الجزئي



مقتل شخص مجهول الهوية يُرجح أنه مصري الجنسية بعدة طعنات نافذة في الصدر في منطقة الدسمة#الحظر_الجزئي #رمضان_2020 #كورونا_الكويت pic.twitter.com/WGNAIkVQP7 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 24, 2020

يشار الى ان جريمة القتل الأولى في فترة الحظر لسيدة قتلت زوجها في منطقة المسايل قبل نحو أسبوعين.

وقالت الزوجة إنّ خلافاً نشب بينهما يوم الحادثة نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج ليتطور الخلاف بينهما للضرب الذي أدى إلى وفاة الزوج.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها الكويتية التي قتلت زوجها (27) عاما، “بأنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أنه وبعد المشاجرة بينهما قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه”.

وأضافت “أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة”.

وقالت إنها لم تكن متأكدة إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأسه.