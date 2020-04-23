عذر أقبح من ذنب.. “شاهد” هكذا برر أحمد عدوية “سب الدين” على الهواء مع وليد توفيق

خرج المطرب المصري الشعبي المعروف أحمد عدوية، ليبرر ما صدر منه في مداخلة على الهواء قبل يومين وسبه الدين أثناء مداخلته التي شاركه فيها الفنان وليد توفيق.

وفي “عذر أقبح من ذنب” كما وصف نشطاء موقفه، نشر “عدوية” فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اعتذر فيه عن الواقعة وقال إن سبب انفعاله والتلفظ بهذا السب هو أن عاملة المنزل لديه أوقعت القهوة عليه خلال الغناء.

وقال وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي، وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا”.

وكان وائل الإبراشي أجرى مداخلة مع أحمد عدوية، وفي البداية رحب الفنان وليد توفيق بوجود أحمد عدوية معه، واصفا إياه بالصديق، وقال: “طبعا حبيبي وصديق عمري ولفينا العالم سوا”.

وبدأ الثنائي بتقديم أغنية “ياللي خدوك مني” على طريقة الديو، وفجأة صدرت من أحمد عدوية شتيمة للدين، ما دفع مقدم البرنامج وائل الإبراشي لإنهاء مداخلته، وإعتذر من المشاهدين.

ما قام به أحمد عدوية عرّض الإعلامي وائل الإبراشي والمحطة لإحراج كبير، وحذفت إدارة برنامج “التاسعة” البث المباشر لمقطع الفيديو عن التطبيق الذي بث عليه، وأيضاً عن يوتيوب.