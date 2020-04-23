هل تنتهي الأزمة الخليجية قبل العيد؟.. هذا ما قاله ترامب لأمير قطر في مكالمة هاتفية قد تغير وضع الخليج تماما

في بوادر جديدة على قرب انتهاء أزمة الخليج الأصعب في تاريخه والقائمة منذ يونيو 2017، أكد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتباحثا في عدة ملفات من ضمنها أزمة الخليج المعقدة وسبل إنهائها.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد بحث ترامب وتميم سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأزمة كورونا المستجد، غير أنه تم التطرق لأزمة الخليج بشكل مختلف هذه المرة.

وشجع “الرئيس ترامب الأمير تميم على اتخاذ إجراءات لحل الأزمة الخليجية؛ حتى يتسنى العمل معا للتغلب على كورونا، ولتقليل تأثيره الاقتصادي، وللتركيز على القضايا الإقليمية الرئيسية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة السيطرة على قرارها السيادي.

وفي سياق آخر، لفت البيان إلى أن ترامب أعرب عن شكره للأمير القطري على جهود بلاده في ملف عملية السلام بأفغانستان، مضيفا: “واتفق ترامب والأمير تميم على أهمية تقليص طالبان للعنف، واستمرار المفاوضات بشأن إطلاق سراح بعض السجناء”.

وكان مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، ألمح في بداية أبريل الجاري إلى مباحثات جارية بشأن الأزمة الخليجية لإنهائها في ظل الأزمة الكارثية التي يعاني منها الخليج بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حينها إن الاجتماع الوزاري الخليجي قبل يومين اتفق خلاله على “التعاون المكثف” لتعزيز الامن الغذائي وضمان تدفق السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون.”

وتابع ملمحا لما قال إنه تمهيد لحل الأمة الخليجية والصلح مع قطر:” التعاون الخليجي في افضل حالاته في مواجهة المخاطر وستكون سنة رئاسة الإمارات لمجلس التعاون متميزة بما في ذلك التمهيد لحل الخلاف الخليجي”

وطيلة فترة الأزمة الخليجية لم تنجح الجهود في إتمام المصالحة الخليجية، بسبب تعنت دول حصار قطر.

وتوقفت قبل شهرين المحادثات التي استهدفت إنهاء الأزمة الخليجية الممتدة منذ نحو ثلاث سنوات ولم تشهد تحقيق أي انفراجة، وفق تصريحات سابقة لوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.