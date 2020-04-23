عُراة وفي وضع تلبس.. “شاهد” مداهمة شقق مفروشة في الرياض تكشف عن فضيحة مدوية!

تناقلت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يوثق مداهمة قوات الشرطة السعودية بالرياض، لشقة مفروشة خُصصت للمساج والحلاقة أثناء منع التجوال في العاصمة السعودية.

وبحسب ما جاءت به صحيفة “تواصل”، تم إغلاق الشقة وتسليم العمالة المخالفة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي لاستكمال ما يلزم من إجراءات قانونية تتخذ بحقهم.

ووثق مقطع الفيديو عملية المداهمة لخمس غرف تم تجهيزها خصيصاً للمساج والحلاقة، وتقوم بإدارتها عمالة مخالفة من الجنسية الفلبينية، كما يظهر من المقطع محاولة أحد الأشخاص “الزبائن” القادمين لعمل المساج، مقاومة رجال الأمن الذين داهموا الطابق بأكمله ووجدوا فيه عدة أشخاص يقومون بعمل مساج وعدة مخالفات تم تسجيلها بحقهم بعد اعتقالهم من قبل الشرطة السعودية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم.

كما كشفت السلطات السعودية وبحسب وسائل أنباء محلية، عن سجل مخصص لحجز المواعيد من جانب الزبائن، إضافة إلى حمام مغربي، وقامت العمالة المخالفة باستئجار الغرف باسم مقيم آخر من جنسية عربية.

يُشار إلى أن عملية القبض على هؤلاء المخالفين تأتي بالتزامن مع حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي تعيش السعودية حالة من الطوارئ لمواجهته، واتخذت جملة إجراءات وقائية للحد من انتشاره قدر الإمكان.

فيما سجّلت البلاد حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة لصحة السعودية، 13 ألفاً و930 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، 121 حالة وفاة,