عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تثير ضجة بفيديو “ساخن” من داخل الحمام!

أثارت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية الجدل بين مُتابعيها بعدما شاركتهم نشاطاتها خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس “كورونا” على العالم بأجمعه.

وظهرت لاميتا فرنجية بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”، وهي ترقص في الحمام أثناء غسل أسنانها على أنغام أغنية أجنبية، ولا ترتدي سوى “المنشفة”.

ثم تخلع لاميتا المنشفة التي وضعتها على رأسها، وتبدأ باستعراض شعرها وجسدها بحركاتها الراقصة.

وشاركت لاميتا فرنجية جمهورها فيديو قبل أيام، وهي ترقص بعنفوان وتُقلد شاكيرا، وتكشف الكثير من جسدها.

وعلقت لاميتا على الفيديو قائلة: “ابدأ يومك بالرقص، تحدي شاكيرا”.

يُذكر أن أول ظهور للاميتا فرنجية كان حين شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

واقتحمت لاميتا فرنجية القليل من الأعمال الدرامية في مسلسل “عصر الحريم”، وفي فيلم “حد سامع حاجة”، وفيلم “محترم إلا ربع”.

كما مثلت لاميتا بفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده” إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.