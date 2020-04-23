“من فمك أدينك”.. أكاديمي سوداني يفضح “المتلون” محمد الهاشمي ويفاجئه بما لم يكن في حسبانه أبدا

شن الأكاديمي السوداني البارز والمفكر العربي المعروف الدكتور تاج السر عثمان، هجوما عنيفا على الصحفي والإعلامي التونسي “المتلون” محمد الهاشمي الحامدي، بعد انقلابه المفاجئ على جميع مواقفه القديمة بسبب دعم حصل عليه حديثا من السعودية على ما يبدو.

“عثمان” فضح تناقض الهاشمي الفج وانقلابه على مواقفه السابقة وعلق على إحدى تغريداته التي بدا فيها يشحت الدعم لقناته “المستقلة” ساخرا بقوله:”مشكلتك أنك لم تلتحق بالجوقة إلا في الوقت بدل الضائع لقد تأخرت يا حامدي حتى ازدحم القاع بعلاونة والشليمي والهجين أمجد طه”

مشكلتك أنك لم تلتحق بالجوقة إلا في الوقت بدل الضائع لقد تأخرت يا حامدي @MALHACHIMI حتى ازدحم القاع بعلاونة والشليمي والهجين أمجد طه !

إلا إن كنت تفكر بالعودة للبشير – وهذا لا يحل لك إلا بعد أن ( تمدح ) شخصا غيره – فلا بأس https://t.co/YeMymzNGsj — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 22, 2020

وتابع فاضحا تلون الإعلامي التونسي:”إلا إن كنت تفكر بالعودة للبشير – وهذا لا يحل لك إلا بعد أن ( تمدح ) شخصا غيره – فلا بأس”

محمد الهاشمي بدلا من الرد على الأكاديمي السوداني والاتهامات الخطيرة التي وجهها له، ترك كل هذا ونشر فيديو يهاجم فيه قطر ويزعم تناقض السياسة القطرية بينما كان من أشد الداعمين لقطر وسياساتها قبل مدة قصيرة.

مرفق 3فيديوهات



الأول: تفاخر حكام #قطر باستقدام إسرائيل للخليج رغم معارضة العرب لهذه الخطوة واعتبارها خيانة للأمة.

الثاني: تفاخرهم باستقدام الناتو الى #ليبيا بصفته واجب شرعي.

الثالث: اعتراف بأن هدفهم النهائي أن يتجول الصهاينة في كل االعواصم العربية.



فكيف يدافع عنهم ذو ضمير عربي؟ pic.twitter.com/0tlM2SHrwL — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 22, 2020

ليصفعه الدكتور تاج السر عثمان برد ناري على منهج “من فمك أدينك” ونشر برده تصريحات قديمة لمحمد الهاشمي بإحدى حلقاته على المستقلة يتغنى فيه بقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويؤكد انحيازه للدوحة ضد محاصريها.

أضف إليها هذا الفيديو هل تعرف المتحدث فيه ؟ وهل كان ذا ضمير عربي ؟ مع العلم أنه تكلم بعد المقاطع التي ذكرتها pic.twitter.com/WRpBbcvBPb — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 22, 2020

وعلق الأكاديمي السوداني ساخرا:”أضف إليها هذا الفيديو هل تعرف المتحدث فيه ؟ وهل كان ذا ضمير عربي ؟ مع العلم أنه تكلم بعد المقاطع التي ذكرتها”

ليعاود الهاشمي الرد مرة أخرى بعيدا عن الموضوع محاولا الهرب:”تخيلوا:مغرد يرفع شعار العروبة ثم يساند حكام #قطر المتحالفين مع #الحوثي و #ايران ضد #السعودية.. حتى من بعدما سمع قبل يومين عن اعتزام قطر زيادة استثماراتها في #ايران..هذا دون تذكيره بلقاء تميم مع رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية في الدوحة وزيارة رئيس الموساد للدوحة قبل شهرين!”

تخيلوا:



مغرد يرفع شعار العروبة ثم يساند حكام #قطر المتحالفين مع #الحوثي و #ايران ضد #السعودية.. حتى من بعدما سمع قبل يومين عن اعتزام قطر زيادة استثماراتها في #ايران..



هذا دون تذكيره بلقاء تميم مع رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية في الدوحة وزيارة رئيس الموساد للدوحة قبل شهرين! — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 22, 2020

ليصفعه الأكاديمي السوداني مرة أخرى ويضعه في حرج شديد بنشره مقطعا قديما للهاشمي يقول فيه ما يناقض كلامه أعلى ويفضح تلونه حسب الطلب ومن يدفع أكثر.

أنا من البعث أول من تصدى لإيران الدم الدم والهدم الهدم

أما الشق الآخر من تغريدتك فسأترك المايك لشبيهك الحرباوي في جلده المتلون ليجيبك بدلا عني

مشاهدة ماتعة pic.twitter.com/8T7b13WGxq — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 22, 2020

يشار إلى أن محمد الهاشمي يشن منذ فترة هجوماً حاداً على قطر فيما يمجد بالسعودية والإمارات، الأمر الذي يخالف المواقف السابقة للهاشمي الذي انبرى في انتقاد الرياض وأبو ظبي وكشف مؤامراتهم ضد الأمتين العربية والإسلامية لفترة كبيرة.

وانبرى نشطاء تويتر بالرد على الهاشمي وكشف تلونه بين الحين والآخر، متسائلين عن الثمن الذي يقبضه الهاشمي مقابل الهجوم على قطر والتي كان من أشد داعميها.

وكان مغرد قطري شهير، كشف تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، وتغيير مواقفه السابقة ضد السعودية والإمارات، حيث كان يعرف عن الهاشمي انتقاده الشديد لحكام الرياض وأبو ظبي.

وقال المغرد “عبد العزيز حمد العطية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهاشمي طلب مقابلة كبار المسؤولين في قطر قبل فترة ولم يستجيب له فقام بسب قطر”.

وأضاف العطية مخاطباً الهاشمي “قطر ما قدروا عليها فوق 60 قناة وصحافة وغيرها وأنت وقناتك إلي من غرفة وصالة تريد تشوه صورة قطر أنت تعيش الوهم، قطر وأميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة”.

وفي اعتراف صريح من الهاشمي بما جرى، علق قائلاً :” “أولاً اعتذر عن طلب المقابلة، تصرفت بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام قطر هم الصهاينة والإخوان وجماعة إيران، وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة”.

وأضاف الهاشمي: “أكرر اعتذاري، وأطمئنك زيادة أنه ليس لك ما تخشاه من قناة الغرفة وصالة، انس الموضوع ولا تشغل بالك”.