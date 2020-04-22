“الشعب في خدمة كورونا”.. “شاهد” هذا ما حصل في مصر عندما حاول مصاب الهرب من سيارة إسعاف!

أثارت صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة غضب واسعة، بعدما حاول مصاب بفيروس كورونا المستجد، الهرب من سيارة إسعاف كانت تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت الصورة التي جرى تداولها، ورصدتها “وطن”، تجمعاً لعشرات المصريين حول سيارة اسعاف حاول أحد المصابين بالفيروس القاتل الهرب منها، إذ تمكن المواطنين القبض على المصاب في مشهد أثار موجة غضب واسعة، وإعادته لسيارة الاسعاف.

شخص مصاب بفيروس #كورونا

في #مصر هرب من سيارة الاسعاف بس الحمدالله الناس تجمعت عليه ومسكوه .. الشعب في خدمة كورونا pic.twitter.com/inLthtMmwG — 🌐 بن مانع (@binmana_) April 21, 2020

تلك الصورة فجرت موجة سخرية عبر “تويتر”، فكتب مغرد باسم ثامر: “الفزعه اللي محد يتمناها”.

الفزعه اللي محد يتمناها ♥️♥️♥️♥️ — ‏ ثامر؟ ‏كود خصم نسناس HA29 (@thamerx99) April 21, 2020

بينما قال مُغرد باسم وليد بأن الصورة قديمة، ولكنها تحمل في طياتها مصيبة أكبر، وعلق: “الصوره قديمه لكن المشكله مو هنا المشكله انهم كانوا ملتمين على قنبله”.

الصوره قديمه لكن المشكله مو هنا المشكله انهم كانوا ملتمين على قنبله — وليد (@bixwd) April 21, 2020

وهذا ماذكره مُغرد آخر، قائلاً: “لصوره دي من 2017 و الناس دي كانت ملمومه علي تفكيك قنبله”.

الصوره دي من 2017 و الناس دي كانت ملمومه علي تفكيك قنبله — صلي علي النبي (@didnot_do) April 21, 2020

وسخرت هند القحطاني وعلقت: “كورونا نفسه انصدم يروح لمين ولا مين لله يشفيهم جميعاً “.

كورونا نفسه انصدم 🤭 يروح لمين ولا مين 😅 الله يشفيهم جميعاً 🖐🏻 pic.twitter.com/Wu9dVthBHN — هند القحطاني (@HindAlqahtanie) April 21, 2020

ونوهت شريفة المهندي إلى حجم الكارثة مُعلقة: “وصار الشعب كله مصاب وكورونا ف خدمة الشعب “.

وصار الشعب كله مصاب

وكورونا ف خدمة الشعب 😁 — شريفه المهندي (@ShThakira) April 21, 2020

وتخيلت مُغردة باسم روان وضع فيروس “كورونا” في هذه الصورة مُعلقة: “الكورونا بالزاويه تلطم”.

الكورونا بالزاويه تلطم 😂💔 — T/ Rawan (@t_rawanal) April 21, 2020

ويبدو أن الحمية أخذت المُغردة فرح لمُهاجمة متداولي الصورة، وأكدت أنها تعود لعام 2017، وقالت: “اولا الصوره من 2017 ثانيا قصة الصوره مختلفه تماما ثالثا هنبطل كدب امتى؟”.

اولا الصوره من 2017 ثانيا قصة الصوره مختلفه تماما ثالثا هنبطل كدب امتى؟ pic.twitter.com/WIF2pNBloz — Farah (@falghooI) April 21, 2020

مُردفةً تغريدتها بأخرى قائلة: ” كانوا متجمعين بعد فك القنبله ومش اثناء فكها”.

+ كانوا متجمعين بعد فك القنبله ومش اثناء فكها — Farah (@falghooI) April 21, 2020

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 157 حالة جديدة مُصابين بفيروس كورونا، جميعهم مصريون،

وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.