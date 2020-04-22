فلسطين ليست قضيتي.. ناشطون يلجمون سعود القحطاني ويتصدون لـ”هاشتاج” مسيئ للقضية الفلسطينية

تصدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لهشتاق مسيء لفلسطين من صناعة مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني، والذي حمل اسم “#فلسطين_ليست_قضيتي”

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يطلق عليهم اسم “الذباب الإلكتروني” والتابعين لمستشار محمد بن سلمان، على الهشتاق مهاجمين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بعد رسم كاريكاتيري لرسام فلسطيني حول أسعار النفط.

وحسب التغريدات التي رصدتها “وطن”، اعتبر الذباب الإلكتروني التابع للقحطاني أن السعوديين لا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية وأنها لا تمثلهم، مستخدمين صوراً ومقاطع فيديو من انتاج إسرائيلي ونسبوها للفلسطينيين.

-هل تعلم أن سنة 1973م قرر الملك فيصل رحمه الله حظر النفط على أمريكا وأي دولة تدعم إسرائيل فكانت النتيجة وقوع أزمة عالمية كاسحة بحيث إنهارت أسواق المال واغلقت المعامل وساد الكساد في العالم..



-ان هذا الأمر كان السبب في إعادة ملف فلسطين للمفاوضات إلى اليوم..



#فلسطين_ليست_قضيتي pic.twitter.com/vz1zlwxmCX — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) April 21, 2020

#فلسطين_ليست_قضيتي

مافية دول باسم فلسطين فيه شعب اسمه فلسطيز وهاذا المعروف 🌹 pic.twitter.com/MeiTtUHe4g — ajlan (@ajlan_aseri) April 22, 2020

أي أحرار!!

بل أنتم عبيد أهل دعارة وقذارة

أنتم أختصرتم الخسة

تبيعون أعراضكم وشرفكم وأرضكم

ثم ترمون بلاكم علينا

قلتها وأقولها مراراً

أعان الله اليهود على أمثالكم

كيف متحملين هذي القذارة#فلسطين_ليست_قضيتي pic.twitter.com/KmgC6ftQla — # abu-faisal #2030🇸🇦 (@Abufaisl9143) April 22, 2020

#فلسطين_ليست_قضيتي . هذة عينة من تغريدات الاخونجي الفلسطيني القذر أدهم أبو سلمية 👇👇 pic.twitter.com/jnoVVuX2FW — سين من الناس (@alanazi_ha) April 22, 2020

وأطلق ناشطون آخرون هشتاق “#فلسطين_قضيتي” والذي تصدى للرواية الذي سعى سعود القحطاني وذبابه الإلكتروني ترويجها، خاصة في ظل موجة التطبيع السعودي غير المعلن مع إسرائيل.

وحسب التغريدات التي رصدتها “وطن”، تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهشتاق مطالبين السعوديين بالاعتذار ومؤكدين على أن فلسطين هي قضية الأمتين العربية والإسلامية.

وعلق الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي على الهاشتاج المسيئ للقضية الفلسطينية، في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” لم يتغير شيء.. منذ أن وقع كبيرهم بحافره على وثيقة التنازل عن فلسطين حتى يومنا هذا حيث أطلق #سعود_القحطاني ذبابه تحت هاشتاغ #فلسطين_ليست_قضيتي، ظلت القيادة السعودية الخنجر المسموم الذي طعن وما زال يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم.

لم يتغير شيء.. منذ أن وقع كبيرهم بحافره على وثيقة التنازل عن فلسطين حتى يومنا هذا حيث أطلق #سعود_القحطاني ذبابه تحت هاشتاغ #فلسطين_ليست_قضيتي، ظلت القيادة السعودية الخنجر المسموم الذي طعن وما زال يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم.#السعودية pic.twitter.com/N40RnMvZtR — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 22, 2020

وعلينا أن نكون واضحين جداً: #فلسطين_قضيتي وقضية كل سعودي وخليجي..

وأنظمة التطبيع والاستخذاء لاتملك شرعية شعبية وتعرف أنها تتناقض مع أبسط قيم الشعب نفسه..ولذلك هي تعملها في السر فقط لأن التصهين هو ماحاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس! — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 22, 2020

لو وجدت وسم #الذباب_الالكتروني الذي تحركه المخابرات الصهيونية الأول عالمياً لن يتغير موقفي..



قسماً بمن رفع السماء بلا عمد أن هذا ليس الشعب السعودي الذي نعرف والذي نحب، الشعب السعودي كله مع #فلسطين وقضيتها، ولن تنجح أصوات #المعيز ولو ارتفعت.#فلسطين_قضيتي وستبقى قضية كل حر شريف. pic.twitter.com/VrvZ5gR9n4 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 21, 2020

هاشتاق #فلسطين_ليست_قضيتي من صناعة صهاينة العرب وهم خفافيش الليل في مركز اعتداء ومراكز الذباب الإلكتروني،

أخبروهم أن #فلسطين_قضيتي وقضية كل مسلم مؤمن بالله وبأن النصر قادم لا محالة#اوامر_ملكية #الجواز_السعودي — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) April 21, 2020

"إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها؛ وإنما هي

لكل مسلم أيا كان موقعه في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلاً

أو امرأة" #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/625ENe0krM — W.Sghiouri وسيم الصغيوري (@WSghiouri) April 22, 2020

ستبقى فلسطين قضية الكويتيين الأولى حتى تسقط الدولة الصهيونية! 🇰🇼🇵🇸#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/UPpXUCO8Bl — قيس (@itsQaiss) April 22, 2020

#فلسطين_قضيتي وستبقى قضية كل عربي شريف، ولن يفرقنا صهاينة العرب جماعة الإخوان الإرهابية كلاب الملالي المجوس.. حماس يكذبون بالمقاومة وتحرير القدس وهم يتمنون إيران تحتل مكة والمدينة بل وأعظم امانيهم ان ينتهي البترول ويقتل الشعب السعودي هذا هو الحقد والحسد والكراهية الصهيونية. pic.twitter.com/aVJnaAx9Cl — سـ ـمـ ـو المـ ـدح 🇸🇦 (@m_olayan_123) April 21, 2020

فلسطين قضيتنا منذ الأزل وستبقى ان شاء الله #فلسطين_قضيتي

وقضية كل مسلم ومسلمة pic.twitter.com/yymMsoyeFY — Ahmad Abu Zer (@AhmadAbuZer8) April 22, 2020

يأتي ذلك عقب رسم كاريكاتير للرسام محمود عباس الذي تناول فيه أزمة النفط وانهيار أسعاره عالمياً وتأثيرها على دول الخليج العربي والمنطقة، الأمر الذي أثار الذباب الإلكتروني لمحمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني ودفعهم للهجوم على الفلسطينيين وقضيتهم.

وتعتبر السعودية من أكثر دول العالم التي تصادر الحقوق والحريات، كما أنها تعتقل المئات على خلفية آرائهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات دولية وحقوقية تعرضهم لتعذيب قاسي.