فلسطين ليست قضيتي.. ناشطون يلجمون سعود القحطاني ويتصدون لـ”هاشتاج” مسيئ للقضية الفلسطينية
تصدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لهشتاق مسيء لفلسطين من صناعة مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني، والذي حمل اسم “#فلسطين_ليست_قضيتي”
وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يطلق عليهم اسم “الذباب الإلكتروني” والتابعين لمستشار محمد بن سلمان، على الهشتاق مهاجمين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بعد رسم كاريكاتيري لرسام فلسطيني حول أسعار النفط.
وحسب التغريدات التي رصدتها “وطن”، اعتبر الذباب الإلكتروني التابع للقحطاني أن السعوديين لا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية وأنها لا تمثلهم، مستخدمين صوراً ومقاطع فيديو من انتاج إسرائيلي ونسبوها للفلسطينيين.
وأطلق ناشطون آخرون هشتاق “#فلسطين_قضيتي” والذي تصدى للرواية الذي سعى سعود القحطاني وذبابه الإلكتروني ترويجها، خاصة في ظل موجة التطبيع السعودي غير المعلن مع إسرائيل.
وحسب التغريدات التي رصدتها “وطن”، تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهشتاق مطالبين السعوديين بالاعتذار ومؤكدين على أن فلسطين هي قضية الأمتين العربية والإسلامية.
وعلق الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي على الهاشتاج المسيئ للقضية الفلسطينية، في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” لم يتغير شيء.. منذ أن وقع كبيرهم بحافره على وثيقة التنازل عن فلسطين حتى يومنا هذا حيث أطلق #سعود_القحطاني ذبابه تحت هاشتاغ #فلسطين_ليست_قضيتي، ظلت القيادة السعودية الخنجر المسموم الذي طعن وما زال يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم.
يأتي ذلك عقب رسم كاريكاتير للرسام محمود عباس الذي تناول فيه أزمة النفط وانهيار أسعاره عالمياً وتأثيرها على دول الخليج العربي والمنطقة، الأمر الذي أثار الذباب الإلكتروني لمحمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني ودفعهم للهجوم على الفلسطينيين وقضيتهم.
وتعتبر السعودية من أكثر دول العالم التي تصادر الحقوق والحريات، كما أنها تعتقل المئات على خلفية آرائهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات دولية وحقوقية تعرضهم لتعذيب قاسي.