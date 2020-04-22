فيديو مؤثر.. فنان كويتي شهير يثير حالة حزن كبيرة بعد أن خرج بهذه الحالة

أطلّ الفنان الكويتي “عامر محمد” الشهير بدور “موضي علف”، بمقطع فيديو أثار حزناً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوّره لنفسه من داخل المستشفى، وهو في حالة مأساوية بسبب تدهور حالته الصحية.

الفنان عامر محمد "موضي علف" يطلب الدعاء من متابعيه ويكشف تفاصيل مرضه pic.twitter.com/dQAwGBlp8A — محمد سالم (@salemmohammed27) April 21, 2020

وبحسب ما رصدت “وطن” ظهر الفنان الكويتي الذي يبلغ من العمر 60 عاماً مرتدياً بذلة المستشفى الطبية العازلة، موضّحاً بأنه يعاني من مشاكل في القلب والرئة، إضافة إلى ارتفاع في الضغط والسكر.

وتابع الفنان الكويتي بأن العلاج أصبح لا يأتي بنتيجة بالنسبة له، خاتماً المقطع بطلب الدعاء له من متابعيه وقال: “دعائكم أبيه”.

وأخذ فنانون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع الفيديو، معبّرين عن بالغ حزنهم إزاء الوضع الصحي للممثل الكويتي “عامر محمد”، متمنين له الشفاء العاجل، فيما طالب بعض منهم الفنانين بزيارته، لرفع روحه المعنوية والوقوف بجانبه في ظل هذه المحنة العاصفة التي تلم به.

وخرج الفنان الكويتي في مقطع فيديو ثان نشرته جريدة الأنباء الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، يتحدث فيه عن امتنانه وشكره للجمهور الذي يسأل عنه.

ويأتي تردي الأوضاع الصحية للفنان الكويتي عامر محمد بالتزامن مع حالة الطوارئ التي تعلنها الكويت لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” حيث تم تسجيل حتى اللحظة 2080 حالة إصابة مؤكدة في كافة المحافظات الكويتية، فيما بلغ عدد الوفيات 11 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.