رسم كاريكاتير “أوجع” الديوان الملكي.. حملة تحريض سعودية “خبيثة” على رسام فلسطيني بسبب أزمة النفط

تعرض رسام الكاريكاتير الفلسطيني، محمود عباس، لحملة تحريض وكراهية سعودية، وذلك على خلفية رسم تناول فيه أزمة النفط وانخفاض أسعاره عالمياً.

وأطلق السعوديون حملة، لتشويه صورة عباس العامل ضمن طاقم “الجزيرة نت”، متطاولين في ذات الوقت على “والده” الشهيد وكذلك شقيقيه اللذان استشهدا كذلك في قصف إسرائيلي على منزلهم.

وضمن حملة التحريض الخبيثة، حاول الذباب السعودي ومن ويقف ورائه إلى تحريض السلطات السويدية على طرد الرسام الفلسطيني من أرضيها كونه من طلبة اللجوء إلى السويد، على اعتباره احد أفراد حركة حماس الذي وصفها الذباب السعودي بـ”الحركة الارهابية”.

وحسب تغريدات، رصدتها “وطن”، هاجم سعوديين رسام الكاريكاتير الفلسطيني، وأقدم بعضهم على شتمه ووصفه بألفاظ نابية، مهاجمين في ذات الوقت القضية الفلسطينية والفلسطينيين.

هذا حساب المرتزق موظف الجزيرة محمود عباس @Mahmoud3bbas تم استضافته في حج عام ٢٠٠٩! معلومة: محمود انت ابن القيادي الارهابي نعيم حسين عباس في كتائب عزالدين القسام الارهابية!

وإخوانك ارهابيين مصطفى وحسين! هل ذكرت هذه المعلومات الحكومية السويدية!@Sweden_AR https://t.co/AUApsTGrxt pic.twitter.com/FoiSyGibgf — البريء (@albarii_sa) April 21, 2020

لعبة مفضوحة !

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الكاريكاتير المسيء الذي نشره حساب مرتزق مدعوم من الدوحة @paltimes2015 قام برسمه محمود عباس ، فلسطيني يعيش في السويد ويعمل في شبكة الجزيرة القطرية .

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ليس ثمة مال قطري إلا وفيه شيء من الخيانة والغدر . pic.twitter.com/y6ZlYpMCac — حسين الغاوي (@halgawi) April 21, 2020

@Sweden_AR اعتقد ان حكومة السويد ستعيد النظر في استضافة مثل هذا الارهابي فهو بالتأكيد سيكون خطر على السويد وشعبها — #فيصل 🇸🇦 (@faisal9891) April 21, 2020

اه يا ملاعين عز الدين الدين القسام صار ارهابي ، والله من خيبتكم يا همل اقسم بالله مو من قليله العرب كرهوكم، اه صح نسيت انكم احفاد اليهود الا لعنه الله على امثالكم — Amr_A (@Amr_1333) April 21, 2020

الكتائب الارهابيه دي احب اقولكم اسرائيل اقرب من مصر ومن دول كثيره اعملو ارهاب في اسرائيل لو رجاله — Hashem Mohamed (@HashemM78516139) April 21, 2020

للعلم ليس اول فلسطيزي يتم استضافته للحج والله هذول مايستاهلون الا بصقة في وجيههم حقد ونجاسه !!!! مكرمه حج اولى فيها والله المواطن ولا هذا مايستاهلون الا نعل — N (@NAccnyop) April 21, 2020

لقد اخفى عن السويد انه كان هو ابوه واخوته أرهابيين ثم اعتدل ، ليبعد الشبهات عنه ، يستحق الدعس مثل غيره 🥾 — #السعودية_العظمى 🇸🇦 (@SAUDI_F15SA) April 21, 2020

من الصباح انتظر فلسطيني واحد على الاقل يطلع يستنكر او يقول الحق ماحصلت ….. انذال ومايثمر فيهم المعروف — ahm-mos (@teeet18) April 21, 2020

وفي ذات السياق، عبر معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن استنكاره لما تعرض له رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس من حملة تحريض وخطاب كراهية من حسابات الكترونية سعودية على خلفية رسم له يتناول فيه أزمة انخفاض أسعار النفط.

وقال المعهد، إنه يتابع تعرض عباس إلى تهديدات علنية بالقتل والتحريض لطرده من السويد التي يقيم بها، فضلاً عن محاولات لقرصنة حسابه، بل وتطور الأمر إلى إطلاق حملة كراهية ضد الفلسطينيين.

وأضاف المعهد: “منذ أن نشر عباس رسم الكاريكاتير على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ظل اسمع متداولا بقوة على تويتر في السعودية وتضمنت تعليقات توجيه إهانات له ونشر معلومات شخصية حول تاريخ عائلته وموقعه الذي تتم مشاركته ومحاولاته جعله يصفه بأنه عنصر إرهابي في السويد.

وتابع: “إن التحريض على خلفية رسم كاريكاتيري يمثل شكلا من المس بحرية الرأي والتعبير ويندرج ضمن تحريض مقصود وهو أمر شائع في السعودية في غياب اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتورطين بذلك.

وحذر معهد باريس من خطورة استمرار خطاب الكراهية على الأوضاع الحقوقية المتردية أصلا في السعودية وتغذية خطاب عنصري في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، معرباً عن تضامنه الكامل مع عباس، مطالباً التصدي لحملات التحريض ونشر خطاب الكراهية الذي يعد انتهاكا للمواثيق الدولية.

وتعتبر السعودية من أكثر بلدان العالم مصادرة لحريات الرأي والتعبير، كما أن حكامها يعتمدون على الذباب الإلكتروني في مواجهة أي معارضة داخلية أو خارجية، فيما توالت بالآونة الأخيرة التهديدات العلنية لمعارضي نظام محمد بن سلمان.