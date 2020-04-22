“شاهد” الأردن يسبق العالم وما حدث بالكرك مُبشر جدا.. النشامى يجنون ثمار اجتهادهم ضد كورونا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مقطع فيديو قادم من مدينة الكرك الأردنية، يوضح أن الحياة بدأت بالعودة تدريجياً إلى المدينة، بعد أسابيع من الحظر والإغلاق الشامل لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجول المواطنين بالشوارع، وحركة واسعة للسيارات والمحال التجارية وصالونات الحلاقة، في صورة تبعث الأمل من جديد على عودة الحياة للمواطنين الأردنيين.

صور #الجزيرة القادمة من #الكرك تبعث على الأمل. صالونات حلاقة.. مطاعم وشاورما 🙂 الحياة تعود تدريجيا الى محافظات #الأردن🇯🇴الجنوبية لخلوها من #كورونا pic.twitter.com/XmZuQ8AInf — تامر الصمادي (@TamerSmadi) April 22, 2020

ونشر حساب “تامر الصمادي” مقطع الفيديو ذلك معلقاً: “صور قادمة من الكرك تبعث على الأمل، صالونات حلاقة، مطاعم وشاورما، الحياة تعود تدريجياً إلى محافظات الأردن الجنوبية لخلوها من الكورونا.

وأثار مقطع الفيديو ذلك ردود أفعال العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين أشادوا بجهود الدولة الأردنية في محاربة الفيروس منذ اللحظة الأولى، وأن كل ذلك ثمرة الاجتهاد من قبل كافة المؤسسات بالدولة وتعاون الشعب الأردني معهم، للخروج من حالة الوباء الذي بات يهدد معظم دول العالم.

حماكم الله يا تامر وان شاء الله القادم أفضل ورمضان كريم🙏 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 22, 2020

الحمدلله عقبال باقي المحافظات . منظر يشرح القلب

معتز شاورما @meezo_86 باله نشد الرحال ع الكرك — hanaa ehmaid 🇯🇴 (@hanaaehmaid) April 22, 2020

وفي ذلك قالت إحدى المغردات: “الحمد لله وكأن الحياة عادت لتبتسم لنا من جديد”.

الحمدالله، وكأن الحياه عادت لتبتسم لنا من جديد، محافظات الجنوب عادت البهجه لها، يومين على التوالي لا إصابات داخل المملكه، آللهم أدم علينا هذه النعم وإحفظ مملكتنا الحبيبه — Dania Dwiri ⁦🇯🇴⁩ (@Dania_93Dwiri) April 22, 2020

وتابعت: “محافظات الجنوب عادت البهجة لها، يومين على التوالي لا إصابات داخل المملكة، اللهم أدم علينا هذه النعم و احفظ مملكتنا الحبيبة.

فيما قال معلق آخر مستنكرا الوضع: “الدول المحترمة المتقدمة يعود الناس فيها إلى المصانع والجامعات، ونحن أكبر همنا صالون حلاقة ومطعم شاورما”.

في الدول المحترمة يعود الناس فيها إلى المصانع والجامعات، ونحن أكبر همنا صالون حلاقة ومطعم شاورما.

اضطراب الأولويات ندفعه الآن وستدفعه الاجيال القادمة غاليا". — yasser (@hariry40) April 22, 2020

وأضاف: “اضطراب الأوليات ندفعه الآن وستدفعه الأجيال القادمة”.

يُشار إلى أن السلطات الأردنية ومنذ تاريخ 18 مارس الماضي أعلنت سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” منها حظر التجول وإغلاق المحال التجارية ووقف الحياة الرسمية بشكل كامل.

وسجلت السلطات الأردنية ومنذ بداية الأزمة 428 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة جراء الإصابة به.