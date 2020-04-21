حقيقة زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي
حقيقة زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي
Videoحياتنا

ندمت على هذا الأمر كثيراً .. لجين عمران تكشف لأول مرّة حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

كتب وطن
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انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج الإعلامية السعودية لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بارز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

لكنّ “لجين” خرجت عن صمتها، وقالت: “ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم خليهم يستمروا زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز”.

وأضافت: “أنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت”.

من جانبٍ آخر، أعربت لجين عمران عن ندمها الشديد لخضوعها لعمليات التجميل، موضحة أنها قامت مؤخرا بإزالة الفيلر بالكامل من وجهها وهو ما جعلها تشبه شقيقتها الفنانة أسيل عمران، مشيرة إلى أنها وجهت اللوم لكل من حولها لعدم مصارحتها بأن شكلها كان سيئا بالفيلر.

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