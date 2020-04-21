أمريكا تتابع حالته الخطيرة.. ما الذي حل بزعيم كوريا الشمالية بعد عملية جراحية بالقلب؟!

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق بالحالة الصحية الخطيرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن اسمه لـ (CNN)، أن زعيم كوريا الشمالي يعاني من مشكلات في القلب، في حين تقول كوريا الجنوبية إن مرضه ليس شديداً.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول ثانٍ قوله إن “المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة، لكن من الصعب تقييم شدتها”.

يأتي الكشف عن هذه المعلومات بعدما غاب كيم جونغ أون مؤخراً عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل/نيسان 2020، مما أثار تكهنات بشأن سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز، نقلاً عن موقع “ديلي إن كيه” الإلكتروني الذي يديروه منشقون كوريون شماليون على الأغلب، قوله إن “كيم جونغ يتلقى العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري”.

ونقل الموقع عن مصادر داخل كوريا الشمالية قولها إن “كيم يتعافى في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد بعدما خضع لإجراء طبي في مستشفى هناك يوم 12 أبريل/نيسان”.

وأشار الموقع إلى أن صحة كيم تدهورت في الشهور القليلة الماضية بسبب التدخين بشراهة، والبدانة، والإفراط في العمل، ونقل التقرير عن مصدر قوله “ما فهمته هو أنه يعاني (من مشاكل في القلب والأوعية الدموية) منذ أغسطس/آب، لكن الأمر تفاقم بعد زياراته المتكررة لجبل بايكتو”.

وأضاف أن كيم توجه إلى المستشفى بعدما ترأس اجتماعاً للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل/نيسان 2020، وكانت هذه آخر مرة يُشاهد فيها الزعيم الكوري الشمالي في العلن.

يُشار إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أطلقت العديد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الأمر يأتي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونج، وعادة ما يتابع كيم مثل هذه الأحداث العسكرية بنفسه، لكن لم تُصدر وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريراً عن إطلاق الصواريخ.