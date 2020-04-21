في الكويت .. فتاة خرقت حظر التجول وهذا ما فعلته مع قائد دورية الشرطة!!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت غضبا بعد تداول تفاصيل حادث مؤسف لفتاة كويتية، أقدمت على دهس ضابط بمنطقة المهبولة بعدما خرقت حظر التجول المفروض وفوجئت بدورية الشرطة أمامها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” المحلية الكويتية، فإنه وأثناء تمركز دورية مرور تابعة لمنطقة الأحمدي بقيادة ملازم في “دوار المهبولة مع بوحليفة” لتطبيق حظر التجول، تم رصد مركبة قادمة من المهبولة بقيادة مواطنة في العقد الثالث من عمرها.

وعند محاولة إيقافها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصرت على استكمال طريقها رغم منعها من قائد الدورية، وأكد التحقيق أنها قامت بالتلفظ بألفاظ غير لائقة ومحاولة دهس قائد الدورية فتمت السيطرة عليها وتحويلها الى مخفر الفنطاس.

وفي محاولة منها لتبرير فعلها المخالف ذكرت المواطنة في التحقيقات أنها “مخنوقة من وجودها قيد الحظر وانها بصحة جيدة ولا تعرف لماذا الحظر على الجميع” وفق ما جاء بنص التحقيق، فضلا عن إنكارها ما ذكره الضابط من شروعها في دهسه.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على تلك الفتاة التي ووصفوها بـ”المتبجحة”، حيث إنه رغم القبض عليها وإيداعها الحبس إلا انها أبدت ارتياحا من الخروج من المنطقة حتى وإن كان الخروج سيكون الى المخفر، حسب وصفها.

يُشار إلى أنه وحتى اللحظة سجّلت الكويت 2080 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 11 حالة وفاة وذلك بحسب آخر بيان لوزارة الصحة هناك.

وتفرض السلطات هناك حظر التجول ووضعت العديد من الإجراءات والقواعد الصارمة لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة والعالم كله.