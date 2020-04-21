ستقاضي رامز جلال رسمياً.. “شاهد” فيفي عبده تنهار في “رامز مجنون رسمي” وكادت أن تفقد سمعها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بـ “برومو” برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال برمضان هذا العام.

شبكة قنوات “إم بي سي مصر” قالت في بيان لها، إن البرومو حقق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

https://www.facebook.com/watch/?t=100&v=712875592587133

وشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد استضافة ممثلين مثل فيفي عبده، ونبيلة عبيد، وغادة عادل، وياسمين صبري، ولاعبين مثل علي معلول، وطارق حامد، ومطربين مثل حسن شاكوش، واعتاد رامز جلال تقديم هذه النوعية من البرامج على مدار 10 سنوات.

وعبرت فيفي عبده عن استيائها من المقلب، خلال إطلالة مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مؤكدة أنها سترفع قضية على الفنان المصري رامز جلال مشيرة إلى أنها كادت تفقد سمعها.

وقالت وفق ما رصدته (وطن):”هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، أنا مبقتش اسمع كويس، اتكهربت كتير جدا، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفه اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم مني”.

يشار إلى أن فيفي عبده هي الأخرى تقدم على قناة MBC 5 برنامج مقالب خاص بها تحت عنوان “خلي بالك من فيفي”.