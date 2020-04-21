فيديو صادم لسيول عدن “المرعبة” وهي تجرف مُسنّاً .. شاهد كيف خاطر 4 شبان لإنقاذه!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بمقاطع فيديو وصور للسيول الكبيرة التي خلّفتها الأمطار الغزيرة على محافظة “عدن” اليمنية، والتي أدت لأضرار واسعة بالممتلكات والمنازل.

وبحسب ما رصدت “وطن” من مقطع الفيديو الأول، الذي يوثق قيام أربعة من الشباب اليمنيين، بإلقاء أنفسهم وسط السيل، كي ينقذوا رجلاً مسناً سحبته قوة المياه المندفعة.

مشهد لمحاولة إنقاذ غريق من جراء سيول الأمطار في #عدن #اليمن A video for some people trying to rescue a man during the torrential rains , flooding the city of Aden . #Aden #Yemen #yemen_trends pic.twitter.com/QIDdGUl2cW — Mohammed al-Qadhiمحمد القاضي (@mohammedalqadhi) April 21, 2020

وبادر الشبان اليمنيين الأربعة وفي مشهد جريء للغاية، بالتقدم إلى الرجل الذي سحبته المياه، وظلوا معه حتى سحبهم السيل جميعاً، لكنهم تمكنوا في النهاية من إنقاذه بحسب ما أفاد بعض النشطاء.

وانتشرت صور أخرى للأضرار البالغة التي خلفتها السيول في مدينة عدن اليمنية.

ونشر الصحفي اليمني “علي العقبي” صوراً للسيول التي أغرقت السيارات والمنازل وعطلت البنية التحتية في المدينة، وعلّق قائلاً:”سيول الأمطار تغرق مدينة عدن، والسيول الغزيرة تغمر عدد من الشوارع والمنازل مخلفة خسائر بشرية ومادية بالغة في الممتلكات العامة والخاصة”.

سيول الامطار تغرق مدينة #عدن والسيول الغزيرة تغمر عدد من الشوارع والمنازل مخلفة خسائر بشرية ومادية بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. في ظل غياب للسلطات المحلية والحكومية.في إنقاذ المتضررين. بحسب تأكيد مصادر من أبناء المحافظة.

حفظ الله عدن. pic.twitter.com/2UiqkEWTcw — علي العقبي Ali_Alaqabi (@alialaqabi370) April 21, 2020

وتابع الصحفي اليمني في تغريدته التي أرفق فيها الصور: “وذلك في ظل غياب للسلطات المحلية والحكومية في إنقاذ المتضررين، بحسب تأكيد مصادر من أبناء المحافظة”.

وأثار مقطع الفيديو والصور القادمة من مدينة عدن، تعليقات العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثير من المعلقين بشجاعة وإقدام الشبان اليمنيين اللذين لم يدخروا جهداً في أن يتقدموا جميعاً من أجل إنقاذ الرجل المسن.

حافة حسين كلهم مغاوير.. — شهاب المقرمي (@shihabart) April 21, 2020

النخوة انخلقت في اليمن — Che ★ أَبُو عَلي (@Hassan_Che2020) April 21, 2020

فيما تمنى آخرون زوال الغمة، راجين الله أن يتولى اليمن ومدينة عدن برحمته.

السيول تجتاح #عدن التي تسيطر عليها ميليشيات #الامارات وبنت فيها سجونا سرية لتعذيب أبناء #اليمن الأحرار ..

مشهد للسيول وهي تجرف سيارات ومواطنا يحاول آخرون إنقاذه ..

حفظ الله أهلنا في #عدن وباقي مدن #اليمن .. pic.twitter.com/8A88bbh8Y3 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 21, 2020

لطفك لاهلنا في عدن يا الله — نديم اليل (@nndiin2) April 21, 2020

ماشاء اللة

اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب

اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا وأنت ارحم الراحمين — عبدالرحمن💫 (@Abdurhmanshulan) April 21, 2020

يُشار إلى أن هذا يعتبر السيل الثاني الذي يحدث في اليمن بعد السيل العظيم الذي ضرب العاصمة صنعاء قبل فترة قصيرة، بسبب غزارة الأمطار الهاطلة، ومما انعكس على البنية التحتية بالبلد التي تحتاج أصلاً لإصلاحات واسعة في شبكات الري والزراعة والكهرباء والطرق والصرف الصحي، في ظل مطالبات لم تنتهي بضرورة التدخل لإنهاء الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.