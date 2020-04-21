“شاهد” طبيب تجميل يفضح هيفاء وهبي بفيديو صادم.. “ركبت راس جديد”!

فضح طبيب تجميل لبناني كافة العمليات التجميلية التي خضعت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في وجهها تحديداً.

وظهر الطبيب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” يُقارن بين وجه هيفاء وهبي حالياً، ووجهها بالفيديو الذي كشف ملامحها الحقيقية قبل 28 عاماً.

وقال الطبيب: “التغير كتير كبير، وأنا هلأ راح أشرح كيف وصلت لهادي النتيجة”.

وأضاف الطبيب: “أول شي شدت جفونها، في صورتها القديم كانت عيونها ناعسة، أما حالياً جفونها مفتوحة، بالنسبة لحجم العين اللي اختلف، المكياج بيلعب دور”.

وتابع: “ولكن أنا بحكي من وجهة نظر تجميلية، كان عندها هبوط بمنطقة الجفن، أما هون شدة الجفن أعطى جمال جداً رائع لعيونها، طبعاً غير العدسات الخضر.

وعلق أحد المتابعين ساخراً: “اختصر يا ادني قل ركبت راس جديد”، وكتب آخر: “انا اشوف قبل عمليات التجميل أحلى الحين كأنها غيرت رأس جديد بس أحلى قبل حتى صوتها غيرته هيفاء وهبي شو عملتي في نفسك”.

وكان نشطاء السوشيال نشروا فيديو صادم لهيفاء وهبي قبل الشهرة يعود إلى العام 1992، أي عندما كانت هيفاء وهبي تبلغ من العمر حين ظهرت بهذا البرنامج 20 عاماً.

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو يُجرى معها لقاء شارع، حول رأيها ببرنامج يُدعى “أحوال القرى”، وتُشيد به وبما يُقدمه من معلومات حول قُرى لبنانية سمع البعض بها لأول مرة، لكن شكلها صدم الجمهور، حيث بدا شعرها منكوشاً، وبدت سمينة قبل عمليات التجميل التي لاتُعد ولا تُحصى لتصل إلى شكلها حالياً.