“بجيلك على لندن”.. “شاهد” ضابط سعودي يهدد بتقطيع غانم الدوسري على طريقة جمال خاشقجي!

تعرض المعارض السعودي، غانم الدوسري للتهديد بالقتل، من قبل أحد عناصر القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك على خلفية تغريداته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الدوسري، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر فيه عسكري سعودي تعمد عدم إظهار وجهه بالفيديو وهو يهدد بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن وقتل المعارض السعودي بذات الطريقة التي قتل فيها الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول.
وحسب الفيديو، قال العسكري السعودي للدوسري: “ما تبت من الكف للي جاك ولا أنت بدك شي ثاني احذرك أنا ما راح حد ينفعك ولا كل للي يدعمك”.
وأضاف: “خمس سنوات وأنت تنبح هل سويت شي كلنا مع حكامنا الله يطول بعمرهم ولله إذا ما وقفت الحملات والتغريدات التي يكتبها عزمي بشارة لك، لأجيلك واقسم بلله مصيرك مصير خاشقجي”، وفق تعبيره.
وفي تغريدة أخرى نشر المعارض السعودي صورةً لحساب العسكري الذي أقدم على تهديده بالقتل، قائلاً: “صورة حساب الإرهابي سعيد البلوي، قبل أن يحذف اسمه وصورة بروفايله”، فيما تم حذف الحساب لاحقاً وفق ما وثق الدوسري.
وتضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع المعارض السعودي، معبرين عن رفضهم لسياسة المملكة بإقصاء المعارضين وملاحقتهم وقتلهم في بعض الأحيان.
يذكر أن فريق سعودي أقدم على قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، حيث تم تقطيع جثته واخفائها وذلك بسبب مواقفه المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي لا تزال تأثيراته على السعودية حتى اللحظة.