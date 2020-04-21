“بجيلك على لندن”.. “شاهد” ضابط سعودي يهدد بتقطيع غانم الدوسري على طريقة جمال خاشقجي!

تعرض المعارض السعودي، غانم الدوسري للتهديد بالقتل، من قبل أحد عناصر القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك على خلفية تغريداته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الدوسري، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر فيه عسكري سعودي تعمد عدم إظهار وجهه بالفيديو وهو يهدد بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن وقتل المعارض السعودي بذات الطريقة التي قتل فيها الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول.

وحسب الفيديو، قال العسكري السعودي للدوسري: “ما تبت من الكف للي جاك ولا أنت بدك شي ثاني احذرك أنا ما راح حد ينفعك ولا كل للي يدعمك”.

إرهابي سعودي يهدد بقتلي على طريقة خاشقجي pic.twitter.com/N9eQu0Etss — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 20, 2020

وأضاف: “خمس سنوات وأنت تنبح هل سويت شي كلنا مع حكامنا الله يطول بعمرهم ولله إذا ما وقفت الحملات والتغريدات التي يكتبها عزمي بشارة لك، لأجيلك واقسم بلله مصيرك مصير خاشقجي”، وفق تعبيره.

وفي تغريدة أخرى نشر المعارض السعودي صورةً لحساب العسكري الذي أقدم على تهديده بالقتل، قائلاً: “صورة حساب الإرهابي سعيد البلوي، قبل أن يحذف اسمه وصورة بروفايله”، فيما تم حذف الحساب لاحقاً وفق ما وثق الدوسري.

صورة حساب الإرهابي سعيد البلوي @s47530167

قبل ان يحذف اسمه وصورة بروفايله pic.twitter.com/j6eME0AdR0 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 20, 2020

الارهابي حذف حسابه من تويتر pic.twitter.com/igXBMDYpfu — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 20, 2020

وتضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع المعارض السعودي، معبرين عن رفضهم لسياسة المملكة بإقصاء المعارضين وملاحقتهم وقتلهم في بعض الأحيان.

الله يحميك ويرد شرهم ل نحرهم — رحاب الشام (@suzeesuzana) April 20, 2020

الله يرضا عنك و لن يصيبك الا ما كتبه الله لك …إن مت تمت شهيدا و حييت تعش حرا و أن شاء الله تعش بسلام🌹🌹🌹 — أيمن – (عثماني) – 🇹🇷⁩🇲🇦🇶🇦 (@IYI_571) April 20, 2020

بما انك ٥ سنوات ما عملت اشي ليش متضايق منك 🤷‍♀️ — amira Ali (@AsmaaAl82352646) April 20, 2020

لو فيه مرجله كان اضهر صورته لاكن هذاا اعتبره جبان حق كبسات. — صالح معوضه (@saleh_maaodeh) April 20, 2020

١٠ حوثيين صار لهم ١٠ سنوات ما شفنا الا الهزائم النكراء. اف لكم يا عبّاد الطواغيت — Mikah Anonymous (@HakimAnonymous) April 20, 2020

قل له كما قال خير الدين إلى أخيه عروج، إن كان للإنسان في النهاية موت فلتكن إذا في سبيل الله — Hocine (@hocinereh) April 21, 2020

يذكر أن فريق سعودي أقدم على قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، حيث تم تقطيع جثته واخفائها وذلك بسبب مواقفه المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي لا تزال تأثيراته على السعودية حتى اللحظة.