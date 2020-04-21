“شاهد” دنيا بطمة تتبرأ من شقيقتها سارة .. ما علاقة صدام حسين والعراق والخليج!؟!

صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بعد إعلانها البراءة من شقيقتها “سارة”.

جاء ذلك بعدما تسبب “سارة بطمة” في إحراج الناشط السعودي ريان جيلر، أثناء استضافته لها عبر “فيديو لايف” عبر حسابه على موقع إنستغرام، وقيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.

وقالت “دنيا بطمة” عبر “إنستغرام”: “حبايبي الجمهور العراقي والخليجي لكم مني كل الاحترام والتقدير.. أريد أن أحيطكم علما أن دنيا بطمة خواتها ابتسام بطمة وأختي الصغيرة إيمان بطمة لا غير، وأقلكم إنه أحد ثاني لا يمثلني ولا أعرفه أبدا شكرًا لكم”.

وبالعودة إلى “سارة” فقالت في البث: “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق”.

من جهته، قال ريان جيلر: “أهل العراق على راسي هم فئة كبيرة من جمهوري.. أنا مالي دخل باللي بتقوليه.. خلاص يا سارة .. أحب أقول للعالم كبروا راسكم”. لكن سارة بطمة واصلت هجومها على أهل العراق.

وقالت: “يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم.. انتوا الي دمرتوه عشان الفلوس..أنا تاج راسكم.. أنا ما أبلعهم.. أهل العراق هم أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم وأسوأ إن شاء الله”.