الصحة العمانية ترد على ما تم تداوله بشأن ظهور مصابين بالإيدز بين الوافدين بعد تحليل كورونا

انتشرت أنباء متداولة بالأمس بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في عمان، عن ظهور مصابين بالإيدز بين العمالة الوافدة عقب إجراء تحليل كورونا لهم ما تسبب في جدل واسع ودفع السلطات للرد.

وفي هذا السياق نفى حساب “عمان تواجه كورونا” التابع لمركز التواصل الحكومي بالسلطنة على تويتر، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف أمراض لدى العمال المقيمين نتيجة فحوصات المسح الطبي الذي تنفذه وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، مثل الدرن والسل والإيدز والتهاب الكبدي الوبائي.

لا صحة للخبر المتداول حول اكتشاف أمراض لدى العمال المقيمين نتيجة فحوصات المسح الطبي الذي تنفذه وزارة الصحة للكشف عن فيروس #كورونا (كوفيد 19).

الخبر متداول في دولة أخرى.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/YD4v1tknVr — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 20, 2020

وأكد الحساب أن هذا الخبر متداول في دولة أخرى.

وفي سياق آخر كانت وزارة الصحة العمانية أعلنت عن شراء مليون حبة من دواء هايدروكسي كلوروكوين من الهند والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض كورونا.

وأعربت الصحة العمانية عن شكرها للجهات المعنية في جمهورية الهند على تسهيل منح التصريح للحصول على هذا الدواء بشكل استثنائي وذلك من خلال التواصل الدبلوماسي الذي تم بين البلدين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها (39) حالة لعمانيين(59) حالة لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) وعدد الوفيات (8) حالات، وأكدت الوزارة أن (238) حالة قد تماثلت للشفاء.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت عن وفاة مقيم بمحافظة مسقط مصاب بمرض كورونا، ويبلغ من العمر 53 عاماً.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.