“حزمني يا”.. ميرهان حسين تنافس فيفي عبده بوصلة رقص ساخنة وتثير ضجة واسعة

أثارت الفنانة المصرية ميرهان حسين جدلاً واسعاً، بين جمهورها بعدما كشفت عن موهبتها الجديدة في التقليد، بوصلة رقص شرقي عبر فيديو نشرته على صفحتها بـ”انستجرام”.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو قائلة: “ايه رأيكو في أدائي لشخصية فيفي عبده؟”.

وظهرت ميرهان حسين بالفيديو وهي تضع مكياجاً ثقيلاً، وترتدي جلابية بيضاء تماماً كالتي ارتدتها فيفي عبده بمسرحية “حزمني يا”، وتضع ربطةً على رأسها، والكثير من الاكسسوارات الثقيلة، بل وكانت دقيقة في تقليد فيفي عبده لدرجة ارتدائها قلادة الخرزة الزرقاء العملاقة التي اشتهرت بها الراقصة المصرية.

وبدأت ميرهان حسين وصلة الرقص بتقليد حركات فيفي عبده وإيماءات وجهها تماماً، وتفاعل معها الجمهور فكتبت شيماء: “قسما بالله اتفرجت ع الفيديو مرتين عشان استرعب فيفي عبده صغرت ازاي وماشاءالله متوقعتش انك مقلداهاا الميكب بجد بروفشنال اللي يخليكي تجيبي الشكل ب ١٠٠٪؜كده شابوو”.

وعلقت نورهان سعيد: “انتي ازاي شبه فيفي عبدو اكتر من فيفي عبده بشحمها و لحمها”

وهاجمها أبراهام خالد قائلاً: “اختشي ياوليه !!وكمان لابسه ثوب؟ دنتي كذا بتدخولي النار على وشك ياوليه”.

وكتبت أسماء: “اي التفاهة دي واستفدتي ايه لما عملتي كدا .. إذا قرأتي قرآن أو صليتي أو دعيتي أحسنلك من هالأمور”.

ولم تكن المرة الأولى التي تُقلد بها طالبة ستار أكاديمي ميريهان حسين بعض الفنانات، فقد قلّدت ميريهان كلّاً من أصالة وهيفا وهبي وإليسا أثناء استضافتها في برنامج “الملاعب اليوم” قبل سنوات.

وأدّت ميرهان حسين أغنية “رمضان جانا”على طريقة كلّ من إليسا وهيفا وأصالة، واختبرت الشناوي ومقدم البرنامج سيف زاهر في تخمين الشخصيات التي قلّدتها.