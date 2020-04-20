لارادع ولا أمان .. شاهد ما يحدث بمدينة الطائف السعودية أثناء حظر التجول!
تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو يُظهر الفوضى التي تشهدها مدينة الطائف غرب السعودية في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.
ويظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن”، شخص يقوم بإطلاق النار في الهواء بكثافة داخل أحد الأحياء السكنية دون رادع.
وأثار الفيديو غضب النشطاء، وشبه أحدهم مدينة الطائف بدولة كولومبيا عاصمة الجريمة المنظمة، وعلق قائلا: “الطائف إحدى المدن الكولومبية الشهيرة”، ووضع صورة لابن سلمان يُمسك بسلاحه ويبيد قرية الحويطات لإقامة مشروع “نيوم”.
وألقى مغرد آخر باللوم على السلطات السعودية التي لا توفر الأمن والأمان للمواطن، وعلق قائلاً: “في عهد الإرهابي بن سلمان فوضى في كل شيء البلد منهار تمامآ على أحرار الجزيرة التحرك واجتثاث هذا الحكم العفن قبل فوات الأوان “.
ورد مُغرد آخر تعقيباً على مُحاولة تبرير الفيديو: “من قالكم ان الحكومة إله؟”.
وكانت الطائف شهدت حادثاً مثيراً للغضب أيضاً حين نشر شاب يدعى علوش القحطاني فيديو عبر خاصية البث المُباشر وهو برفقة فتيات في أجواء مخلة بالآداب، وتصدر التريند يومها، وطالبت النيابة العامة بالقبض عليه.