لارادع ولا أمان .. شاهد ما يحدث بمدينة الطائف السعودية أثناء حظر التجول!

تداول نشطاء السوشيال ميديا، فيديو يُظهر الفوضى التي تشهدها مدينة الطائف غرب السعودية في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن”، شخص يقوم بإطلاق النار في الهواء بكثافة داخل أحد الأحياء السكنية دون رادع.

شخص يقوم بإطلاق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية في #الطائف !



لا رادع يخيف الجاني .. ولا أمان للمواطن مع تزايد هذه الممارسات حتى في ظل #منع_التجول !! pic.twitter.com/4eRJA8kHuN — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 19, 2020

وأثار الفيديو غضب النشطاء، وشبه أحدهم مدينة الطائف بدولة كولومبيا عاصمة الجريمة المنظمة، وعلق قائلا: “الطائف إحدى المدن الكولومبية الشهيرة”، ووضع صورة لابن سلمان يُمسك بسلاحه ويبيد قرية الحويطات لإقامة مشروع “نيوم”.

الطائف إحدى المدن الكولومبية الشهيرة. pic.twitter.com/SXB0pF0IAF — undertaker (@jorf131) April 19, 2020

وألقى مغرد آخر باللوم على السلطات السعودية التي لا توفر الأمن والأمان للمواطن، وعلق قائلاً: “في عهد الإرهابي بن سلمان فوضى في كل شيء البلد منهار تمامآ على أحرار الجزيرة التحرك واجتثاث هذا الحكم العفن قبل فوات الأوان “.

في عهد #الإرهابي_بن_سلمان فوضى في كل شيء البلد منهار تمامآ على أحرار الجزيرة التحرك واجتثاث هذا الحكم العفن قبل فوات الأوان . — Tuesday (@k__saz) April 19, 2020

ورد مُغرد آخر تعقيباً على مُحاولة تبرير الفيديو: “من قالكم ان الحكومة إله؟”.

من قالكم ان الحكومة إله؟ — Raid (@Raid_R9) April 20, 2020

وكانت الطائف شهدت حادثاً مثيراً للغضب أيضاً حين نشر شاب يدعى علوش القحطاني فيديو عبر خاصية البث المُباشر وهو برفقة فتيات في أجواء مخلة بالآداب، وتصدر التريند يومها، وطالبت النيابة العامة بالقبض عليه.