“اللهمّ إنهم طغوا في البلاد فصبّ عليهم سوط عذاب”.. “شاهد” دعاء مؤثر من إمام ليبي على حكام السعودية والإمارات ومصر

تداول ناشطون ليبيون، مقطع فيديو أظهر، عشرات المواطنين يؤدون صلاة المغرب على ما يبدو في مكان عام بالعاصمة طرابلس، شاكرين الله عز وجل على الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق ضد مليشيات الجنرال المتمرد خليفة حفتر ومرتزقته.

وأظهر الفيديو دعاء الإمام على حفتر وحكام السعودية والإمارات ومصر، وسط تأمين المصلين وراء الإمام وبكائهم، مطالباً من الله رفع البلاء عن ليبيا التي أنهكتها سنوات الحرب

"اللهمّ إنهم طغوا في البلاد .. فصبّ عليهم سوط عذاب"



▪دعاء تقشعرّ له الأبدان من أهالي #طرابلس في بطن الليل على #حفتر وأمراء #السعودية و #الإمارات و #السيسي pic.twitter.com/ODFreCZDaU — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 20, 2020

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مستنكرين ما تقوم به أبوظبي والرياض بليبيا خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الفضيل.

اللهم أنصرالمدافعين هناك عن الأرض والعرض على ؟ حراسةالغرب الطامع فى الثروةوالداعمين له فى الجهة الأخرى خدام الصهاينةأعداءالإسلام والثورة — محمد المغير (@ZskJgUinDBj5AMm) April 19, 2020

اللهم آمين يارب — ام سعود الهاجري (@UmS3oud1) April 19, 2020

اللهم آمين — علي بن غانم (@AliBinGhanim77) April 19, 2020

يذكر أن السعودية والإمارات تمولان اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمال والسلاح في محاولة منهما لإسقاط حكومة الوفاق الوطني الشرعية، والتي تحظى باعتراف دولي، الأمر الذي أشعل فتيل الحرب في البلاد التي لم تشهد استقراراً منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وكانت الإمارات قد زودت حفتر بصفقة سلاح إسرائيلية لمضادات طيران أثبت لاحقاً أنها متهالكة و”خردة”، وذلك بعد فشلها أمام طيران الجيش الليبي الذي تقوده حكومة الوفاق.

وتلقى الجنرال المتمرد، ضربة قاسية خلال الايام القليلة الماضية، إذ أعلنت حكومة الوفاق وصولها إلى منطقة الشريدات بمحيط ترهونة، وسيطرتها على مناطق بمشارف المدينة، وأسرها عشرات من قوات حفتر، وذلك ضمن الهجوم الذي بدأته صباح السبت للسيطرة على المدينة التي تُعد المعقل الرئيسي لقوات حفتر غرب ليبيا.

ومُنيت قوات حفتر بهزائم عسكرية كبيرة على يد قوات حكومة الوفاق الوطني، في إطار عملية “عاصفة السلام”، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية، وهو ما يمثل نقطة تحول محتملة في محاولتها صد هجوم مستمر منذ عام على العاصمة طرابلس.