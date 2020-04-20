ماذا يحدث بالسوق العماني؟.. “شاهد” تجار عمانيون يكشفون تفاصيل خطيرة:”وصلنا لوضع كارثي”

نشرت إذاعة الوصال العُمانية مقطع فيديو لحديث اثنين من أصحاب شركات الإسمنت العُمانيين، يتحدثون حول وضع السوق العُماني بشأن مادة الإسمنت، والذي وصل لمرحلة “كارثية” كما أشارت الإذاعة.

وبحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قال “سالم آل ابراهيم” مدير شركة “ريسوت للأسمنت” إن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من الدول المجاورة أدى لنتائج كارثية وكانت متصاعدة، والآن وصلنا لمرحلة كارثية تهدد وضع السوق بعُمان.

🔺 إغراق #السوق المحلي بالأسمنت المستورد أوصلنا لمرحلة " #كارثية ! "

سالم آل إبراهيم – (ريسوت للأسمنت)



🔺 المنتج المحلي من الأسمنت قادر على تلبية كل احتياحات السوق المحلي وبجودة عالية

د.هلال الضامري – ( أسمنت عمان )



🎙 | #منتدى_الوصال #موسى_الفرعي @moosaFarei pic.twitter.com/TJK9OVnYeG — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) April 20, 2020

فيما قال “هلال الضميري” صاحب شركة “اسمنت عُمان” في مداخلته بأن المصانع المحلية العُمانية الموجودة، قادرة على سد حاجة السوق في عُمان، خاصة بأن عمان فيها كافة الموارد الأولية لصناعة الإسمنت، وهي متوفرة في كافة محافظات عُمان”.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلات عديدة من قبل المغردين عبر مواقع التواصل، معتبرين أن ما جاء به المتحدثون بالفيديو منطقي جداً، متمنين من الجهات المسئولة أن تأخذه بعين الاعتبار وتقف وقفة جادة.

كلام منطقي نتمنى من الجهات المختصه متابعة الموضوع ودراسة كافه ابعاده لتحقيق المصلحه الوطنية حفظ الله عمان وقائدها المفدى — حفيظ الهادي (@IBDKUWUjrdLiEz0) April 20, 2020

فيما قال معلّق آخر: “إذا لما نتكاتف نحن العمانيين وندعم الصناعة الوطنية، التأثير يعود علينا بطريقة غير مباشرة، وهذا هو الذي حاصل”.

اذا لما نتكاتف نحن العمانين وندعم الصناعه الوطنيه التأثير يعود علينا بطريقه غير مباشره وهذا هو الذي حاصل يجب ان نوقف وقفه واحده ليس كل شي منوط للحكومه ثقافة المستهلك يجب نغيرها معن وهذا من وصايا السلطان قابوس رحمه الله — RATED100 (@RATED1001) April 20, 2020

وتابع: “يجب علينا أن نقف وقفة واحدة، ليس كل شيء منوط للحكومة، ثقافة المستهلك يجب أن نغيّرها معاً، وهذا من وصايا السلطان قابوس رحمه الله”.

فيما قال معلق آخر :” أرجو من جميع المستهلكين والتجار دعم المنتج الوطني لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني والاكتفاء تدريجياً من الاستيراد قدر الإمكان”.

ارجو من جميع المستهلكين والتجار دعم المنتج الوطني لتعزيز من القدرات الإنتاجيه ودعم الاقتصاد الوطني والاكتفاء تدريجيا من الاستيراد قدر الإمكان السلطنه غنيه بكافة القطاعات وأرجو من الحكومه المسانده — khalid muqaibal (@84Ahmaid) April 20, 2020

وتابع: “السلطنة غنية بكافة القطاعات و أرجو من الحكومة المساندة”.

يُشار إلى أن مشكلة الإسمنت تلك تأتي بالتزامن مع حالة وباء كورونا السائدة في سلطنة عُمان والذي تسبب بالتبعية في حالة ركود اقتصادي كبيرة، حيث تفرض الحكومة العُمانية عدة إجراءات وقائية منها الحظر لمحاربة خطر انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة العمانية حتى الآن 1410 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة جراء الإصابة به.