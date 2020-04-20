ابن فنان كويتي مشهور فاضَ به الكيل فضرب نفسه بأداة حادة وأحرق السجن الذي يتواجد فيه!

أقدم نجل فنان شعبي مشهور في الكويت على إحراق نظارة مخفر شمال غرب “الصليبخات”.

وكشف مصدر في الادارة العامة للاطفاء أن أحد المتهمين جرح نفسه وأضرم النار في فراشه، مما أدى إلى اندلاع النيران وابتعاث الأدخنة التي أصابت 3 عسكريين ونقلوا للعلاج من ضيق التنفس.

ونجحت الطواقم في إخماد الحريق .

تأتي الواقعة بينما أعلن وزير الصحة الكويتي صباح الإثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء، ليصل المجوع الكلي للمتعافين 367.

لله الحمد والفضل، 62 حالة شفاء، بمجوع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 20, 2020

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد، إصابة 164 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المُصابة 1915 حالة، فيما تمّ تسجيل حالة وفاة جديد وصل معها عدد حالات الوفاة الى 7 .