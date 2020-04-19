بعد الضجة التي أحدثتها.. نانسي عجرم “خجولة جداً” وهذا ما قالته عن حملها بالطفل الرابع

نفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن تكون حامل بالطفل الرابع، بحسب ما كشف المنتج اللبناني صادق الصباح.

وقالت نانسي في تصريح صحفي لمجلة “سيدتي”: ” لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي”.

وكان الصباح قد أطل في لقاء عبر برنامج “يحدث في مصر” على فضائية MBC مصر، وتحدث عن مسلسل “سكر زيادة”، وحين سأله الإعلامي شريف عامر عن مشاركة نانسي كضيفة شرف، بعد أدائها تتر أغنية المسلسل، قال: “أدت نانسي أغنية التتر بكل حب، وكانت تتمنى أن تأتي للتصوير بشدة، ولكن حين سجلت الأغنية كانت لا تزال الأزمة العامة”.

وأضاف الصباح: “كما أعتقد أنها حامل، وأتمنى أن تقوم بالسلامة، وكل تلك الأسباب اضطرنا للتسجيل في الاستديو، وقريباً سيتم عرض كل شيء”.

وكان خبر حمل نانسي عجرم قد أثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذين رأوا أن نانسي عجرم تثير استفزاز عائلة المغدور السوري محمد الموسى، التي لا يزال جرحها نازفاً، وبينما أخذ زوجها حياة شخص، وحرم زوجته وأطفاله ووالديه منه، تُنجب هي حياة أخرى مع زوجها القاتل، قبل أن تنفيه.