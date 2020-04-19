الاحتمال الأكبر أن يكون في هذا اليوم.. مركز الفلك الدولي يحدد موعد ظهور هلال شهر رمضان 2020

أعلن مركز الفلك الدولي أن الحسابات الفلكية تشير إلى غياب القمر يوم الأربعاء قبل غياب الشمس.

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان نشره عبر “تويتر”، أن هلال شهر رمضان 2020 لا يمكن رؤيته بالعين المُجردة في أي دولة إسلامية.

بيان من مركز الفلك الدولي حول بداية شهر رمضان المبارك: تحري الهلال يوم الخميس 23 إبريل في معظم الدول الإسلامية، ويتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل أول أيام الشهر الفضيل في غالبية الدول، وأن يكون يوم السبت في بعض الدول. التفاصيل على هذا الرابط:



https://t.co/a1lf40UmUW pic.twitter.com/40ouEFLHEv — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2020

وجاء في البيان: “حيث أن شهر شعبان قد بدأ يوم الخميس 26 مارس 2020م في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م”.

وذكر البيان أن من هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

وأردف البيان أنه في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 إبريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، ذكر مركز الفلك الدولي أن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 إبريل.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، قال مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأكد مركز الفلك أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وأضاف المركز أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع – بحسب بيان المركز- أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 إبريل.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 23 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي بحسب بيان المركز:

– جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.

– أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.

– مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.

– عمّان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة.

– القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.

– الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.

– الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة.

وذكر مركز الفلك أن رؤية الهلال يوم الخميس من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة.