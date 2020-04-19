تعرف على ثمن فستان ياسمين صبري في عقد قرانها على أبو هشيمة

أثارت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري في عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد معرفة سعرها.

وكشف حساب “انستجرام” مُتخصص بالأزياء سعر إطلالة ياسمين صبري، بداية بفستانها المونوكروم الأبيض، وهو ماركة Givenchy Dress، ويبلغ سعره 1012 دولار، أي ما يُعادل 20 ألف جنيه مصري.

أما حذاؤها الكلاسيكي المطعم بنقشة التايجر، فهو ماركة “Christian Louboutin” وتبلغ قيمته 745 دولارا، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري، عدا المجوهرات الماسية البسيطة التي زينت عنقها ومعصمها.

ورأى المتابعين بحسب ما رصدت “وطن” أن إطلالتها غير موفقة، ولا تستحق سعر 1757 دولار، فكتبت ريما: “انا الوحيدة اللي شفت فستان ياسمين صبري مش حلو ابداً ؟”.

انا الوحيده اللي شفت فستان ياسمين صبري مش حلو ابداً ؟ 🙂 — Reema 🤍 (@Reema_598) April 18, 2020

وكتبت نهال عمرو: “بس على فكره فستان ياسمين صبرى مش قد كده”.

بس على فكره فستان ياسمين صبرى مش قد كده pic.twitter.com/qSirM8YHMn — NIHAL AMR 🍭 (@nihalamr97) April 18, 2020

وقارنت يمنى أيمن فستان ياسمين صبري، بما كانت تظهر به في المهرجانات الفنية وقالت: “هو حد شايف اني فستان ياسمين صبري ده حرفيا وحش جدا جدا ومش لايق عليها خالص يعني الفساتين اللي كانت بتلبسها في red carpet كانت تحفة مقارنة بده”.

هو حد شايف اني فستان ياسمين صبري ده حرفيا وحش جدا جدا ومش لايق عليها خالص

يعني الفساتين اللي كانت بتلبسها في red carpet كانت تحفة مقارنة بده https://t.co/iVBDDRVXw9 — yomna ayman (@yomnaAy1995) April 18, 2020

وسخرت نورين النجار من فشل نقود أحمد أبو هشيمة بإحضار فستان جيد لزوجته ياسمين صبري، وكتبت: “مع كل الفلوس الل مع ابو هشيمه مش عارف يجيب فستان يسر النظر ل ياسمين صبري.. اما انتو عليكو حجات بتوفر ف الفستان “.

مع كل الفلوس الل مع ابو هشيمه مش عارف يجيب فستان يسر النظر ل ياسمين صبري.. اما انتو عليكو حجات بتوفر ف الفستان ! — ☀ (@nouranelnajjar) April 18, 2020

وسخرت مغردة أخرى قائلة: “حقيقي فستان ياسمين صبري ف كتب كتابها اوحش من حياتي”.

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حقيقي فستان ياسمين صبري ف كتب كتابها اوحش من حياتي — W_____G (@wafaagaad) April 17, 2020

وشبهه أحد المغردين بالستائر، ونشر صورة معلقاً: “فستان ياسمين صبري قبل الخطوبة”

فستان ياسمين صبري قبل الخطوبة pic.twitter.com/WLkDtXmNiP — #StayHome يلاااا (@A7mdAnwar) April 17, 2020

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد فاجأ الجميع وعقدا قرانهما بحفل عائلي بسيط لم يحضره والد أو والدة ياسمين صبري، وتداول نشطاء رسالة نُسبت لوالدها يُعلن فيها براءته وابنه من ياسمين لزواجها دون علمهما، قبل أن يحذف الرسالة ويُبارك لها وينفي علاقته بالرسالة المُتداولة.